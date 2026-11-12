Mislite da je održavanje crvene kose kod kuće nemoguća misija? Slavna glumica otkriva svoje trikove za farbanje

Slavna oskarovka Džulijen Mur otvoreno je govorila o tome kako prekriva sijede bez agresivnih hemikalija i zašto njena riđa kosa uvijek izgleda kao da je upravo izašla iz najprestižnijeg salona.

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Vatrena, bakarna kosa je onaj tip frizure o kojem mnoge žene potajno maštaju, naročito ako imaju svetliji ten ili zelene oči, ali se retko koja usudi na taj korak. Glavni krivac za to nije nedostatak hrabrosti, već strah od onoga što dolazi nakon farbanja: brzo ispiranje boje, gubitak sjaja i večita borba da nijansa ne povuče na jeftinu narandžastu ili neprirodnu ljubičastu.

Kada se priča o savršenoj crvenoj kosi, jedno ime je decenijama apsolutni sinonim za taj izgled – glumica Džulijen Mur. Iako je njena riđa kosa prirodna, holivudska diva je u iskrenom razgovoru za magazin Voge Adria priznala da i ona s godinama mora da prekriva sijede vlasi. Umjesto komplikovanih i skupih tretmana, otkrila je jednostavnu kućnu rutinu kojom održava boju svježom, a kosu zdravom.

1. Zaboravite na vještačke, ljubičaste pigmente

Najveća greška koju žene prave pri kupovini crvene farbe jeste pogrešan podton. Mnoge farbe na tržištu sadrže previše hladnih, plavičastih i ljubičastih tonova, kojih u prirodno riđoj kosi jednostavno nema, istakla je glumica za Vog.

Ako želite skupocjen i prirodan izgled, zaboravite na jarko bordo i ljubičaste nijanse. Umjesto toga, uvijek birajte tople bakarne ili bogate kestenjaste tonove koji licu daju svježinu.

2. Prelazak na polutrajne farbe mijenja sve

Kako bi prekrila sijede, Džulijen Mur nije posegla za jakim, agresivnim farbama. Njen glavni adut su polutrajne boje (prelivi). Ona koristi proizvode brenda Goldvel (Goldwell), jer je njihov pigment prozirniji i savršeno se stapa sa prirodnom bojom vlasi, čak i kada se farbate sami u svom kupatilu.

Evo zašto su polutrajne farbe spas za crvenokose:

Nema efekta "kacige" : Zbog prozirnosti pigmenta, kosa zadržava svoju prirodnu teksturu i prelama svjetlost na različite načine, baš kao kod prirodno riđih osoba.

: Zbog prozirnosti pigmenta, kosa zadržava svoju prirodnu teksturu i prelama svjetlost na različite načine, baš kao kod prirodno riđih osoba. Kosa ostaje zdrava : Ovi preparati ne prodiru duboko u strukturu dlake niti je isušuju, pa kosa ostaje meka i sjajna.

: Ovi preparati ne prodiru duboko u strukturu dlake niti je isušuju, pa kosa ostaje meka i sjajna. Bez ružnog izrastka: Bojase ispira postepeno i ravnomjerno, što znači da nećete imati oštru liniju izrastka poslije samo dvije nedjelje.

Mali kućni rituali koji čuvaju boju kao iz salona

Čak i kada pogodite idealnu farbu, crveni pigment traži malo pažnje kako ne bi nestao poslije prvih nekoliko pranja. Da bi vam boja trajala nedjeljama, dovoljno je da promijenite samo četiri navike u kupatilu:

1. Smanjite temperaturu vode: Vruća voda je najveći neprijatelj farbane kose jer širi dlaku i bukvalno ispira pigment. Uvijek birajte mlaku vodu, a na samom kraju isperite kosu što hladnijim mlazom za dodatni sjaj.

2. Bacite agresivne šampone: Obični šamponi sa sulfatima prebrzo skidaju boju. Prebacite se na blage formule namijenjene isključivo farbanoj kosi.

3. Ubacite "boju" u regenerator: Jednom nedeljno umjesto običnog balzama nanesite kolor-masku ili regenerator sa bakarnim pigmentom – to je najlakši način da osvježite nijansu bez ponovnog farbanja.

4. Ne preskačite zaštitu od toplote: Sunčevi zraci, fen, presa i figaro bukvalno "prže" crveni pigment. Prije svakog sušenja obavezno nanesite sprej za zaštitu od toplote, a tokom sunčanih dana preparate sa UV filterom.

(Mondo)