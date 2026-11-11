Šta se nalazi na tanjiru Leonarda Dikaprija? Ima neobičan odnos prema hrani

Leonardo Dikaprio danas slavi 52. rođendan, a osim glumačke karijere, pažnju privlače i njegove prehrambene navike.

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Leonardo Dikaprio poznat je po tome što godinama koristi svoju popularnost kako bi skrenuo pažnju na klimatske promjene, zaštitu životinja i očuvanje prirode. Njegova posvećenost ekologiji ne završava se samo na javnim kampanjama i dokumentarnim filmovima, već se povezuje i sa njegovim odnosom prema hrani. Glumac je ranije opisivan kao vegetarijanac, a posebno je podržavao ideju da se smanji konzumacija mesa i poveća izbor namirnica biljnog porijekla.

Voće, povrće i orašasti plodovi dio njegove ishrane

Prema pisanju italijanskog sportskog lista "La Gazzetta dello Sport" iz 2022. godine, u Dikaprijevoj ishrani zastupljeni su sjemenke, orašasti plodovi, različite vrste povrća i organski proizvodi. U tekstu se navodi i da je vodio računa o unosu vode, uz podatak o približno tri litra dnevno.

Ipak, glumac nije javno predstavio detaljan jelovnik niti potvrdio da se danas pridržava istog režima ishrane. Takođe, nije se javno deklarisao kao vegan, zbog čega njegove prehrambene navike ne treba da se poistovjećuju sa potpuno veganskim načinom života.

Njegovo interesovanje za biljnu ishranu posebno je postalo vidljivo 2017. godine, kada je investirao u kompaniju Beyond Meat, koja proizvodi biljne zamjene za meso. Dikaprio je tada istakao da stočarska proizvodnja značajno doprinosi emisiji ugljenika i da prelazak na biljne alternative može da bude jedan od načina da pojedinci smanje svoj uticaj na klimu.

Nekoliko godina kasnije, 2021, ponovo je podržao ovu ideju i pozvao ljude da makar jedan hamburger od govedine nedjeljno zamjene biljnom alternativom. Smatrao je da i male promjene u svakodnevnim navikama mogu da doprinesu zaštiti životne sredine.

Njegova borba za životnu sredinu traje decenijama

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Dikaprio je još 1998. godine osnovao fondaciju koja je bila posvećena zaštiti biodiverziteta, ugroženih staništa i borbi protiv klimatskih promjena. Tokom godina podržavao je brojne projekte za očuvanje okeana, šuma i ugroženih životinjskih vrsta, a 2014. godine imenovan je za ambasadora mira Ujedinjenih nacija sa posebnim fokusom na klimatske promjene.

Jedan od načina na koji je pokušao da približi ekološke probleme široj publici jeste dokumentarni film "Before the Flood" iz 2016. godine, u kojem je istraživao posljedice klimatskih promjena i uticaj ljudskih aktivnosti na planetu.

Njegovo interesovanje za biljnu ishranu tako se uklapa u širu priču o održivom načinu života. Poruka koju je više puta isticao jeste da pojedinci ne moraju da promijene sve svoje navike preko noći, već da i male odluke, poput smanjenja konzumacije mesa, mogu da budu korak ka odgovornijem odnosu prema prirodi.

(MONDO)