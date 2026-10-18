Koji film Leonarda Dikaprija ima ocjenu 0 odsto? Kritičari ga uništili, a glumac se stidi uloge (Video)

Iako danas slavan, Leonardo Dikaprio je priznao da su "Čupavci 3" jedan od najgorih filmova.

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Iako danas važi za jednog od najcenjenijih oskarovaca, prvi dugometražni film Leonarda Dikaprija na sajtu Rotten Tomatoes ima neslavnu ocjenu od ravno nula odsto.

Riječ je otrećem delu horor franšize "Critters" iz 1991. godine. Ova franšiza prati vanzemaljsku rasu zlonamjernih malih stvorenja zvanih Krajtovi, koji seju haos gdje god da se pojave. U prva dva filma oni opsijedaju Grovers Bend u Kanzasu, dok u "Critters 3" ova stvorenja preuzimaju stambenu zgradu u Los Anđelesu (prema podacima sa sajta IMDb).

Critters 3 (1991) - Leonardo DiCaprio Beats a Critter to Death! (9/10) | Movieclips Izvor: YouTube

Dikaprio tumači Džoša, pastorka vlasnika zgrade. Slavni glumac je u intervjuu za The New York Times 1993. godine svoj lik opisao kao "prosječnog, plitkog, standardnog plavokosog klinca". Džoš prezire svog očuha i njegove podmukle metode kojima pokušava da iseli stanare, ali ipak osjeća grižu savjesti što mu je poželio smrt nakon što mu Čupavci tu želju i ispune.

U svojoj biografiji Dikaprio je priznao da su "Čupavci 3" "vjerovatno jedan od najgorih filmova svih vremena", dodavši: "Pretpostavljam da je to bio dobar primjer na koji mogu da se osvrnem kako bih osigurao da se tako nešto više nikada ne ponovi."

Franšiza" Critters " snimila je još jedan nastavak prije nego što je otišla na dužu pauzu. Nova verzija iz 2019. godine, Critters Attack!, kao i serija na platformi Shudder pod nazivom Critters: A New Binge, udahnuli su ovim stvorenjima novi život. Za sve one koji žele da pogledaju kompletan opus franšize i rane radove Leonarda Dikaprija, "Čupavci 3" su dostupni za besplatno strimovanje na platformama Tubi, YouTube i Plex.