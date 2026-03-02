Nauka kaže da je ovo najbolji glumac svih vremena: Bolji i od Ala Paćina, mnogi se ne slažu

Iako je neuobičajeno filmsku umjetnost posmatrati kroz prizmu nauke, neko je i to uradio

Svako od nas ima taj jedan film ili "tog jednog glumca" za kojeg kažemo da je najbolji. Da li nas je dirnula prića, ili je izvedba glumca ili glumice uspjela da nas ubedi u to što gledamo, mi jednostavno znamo šta nam se sviđa i da smo jednostavno u pravu i to je to.

Sudeći po jednom istraživanju, nismo u pravu.

Kada je riječ o stranim glumcima, voleli vi Roberta De Nira, Robina Vilijamsa, Toma Henksa ili Kruza, znajte jedno - najbolji glumac na svijetu je Leonardo Dikaprio!

Jedno nedavno istraživanje pokušalo je da utvrdi ko je najveći glumac svih vremena, oslanjajući se na podatke o zaradi filmova, broju osvojenih Oskara i ocenama publike na internetu.

Autor studije, Danijel Paris, morao je da uključi različite izvore kako bi došao do što objektivnijeg rezultata. Međutim, već sam pokušaj da se umjetnost kvantifikuje otvara važno pitanje – može li nauka zaista da obuhvati složenost naših emocija prema filmovima?

Jedan od ključnih kriterijuma bile su onlajn ocjene, vjerovatno sa platformi poput IMDb, Rotten Tomatoes i Letterboxd. Iako mnogi vole da umanje značaj zarade na blagajnama, ona ipak igra važnu ulogu u industriji i zato je uzeta u obzir. Takođe su analizirani i rezultati sa dodela Oskara, uz napomenu da ni nagrade nisu uvijek pouzdan pokazatelj kvaliteta, što potvrđuju i primeri filmova poput "Bohemian Rhapsody" ili "Green Book", koji su osvajali priznanja uprkos podijeljenim mišljenjima.

Na kraju, kombinovanjem svih podataka, izdvojena su trojica glumaca koji dele ovu titulu, a na prvom mjestu je Leonardo Dikaprio.

Njegovi filmovi postižu visoke ocjene, a učestvovao je i u nekim od najvećih komercijalnih hitova poput filmova "Titanik", "Inception" i "The Wolf of Wall Street". Iako ima samo jednog Oskara za najboljeg glumca, filmovi u kojima je igrao osvojili su veliki broj nagrada i nominacija.

Njegovi filmovi postižu visoke ocjene, a učestvovao je i u nekim od najvećih komercijalnih hitova poput filmova "Titanik", "Inception" i "The Wolf of Wall Street". Iako ima samo jednog Oskara za najboljeg glumca, filmovi u kojima je igrao osvojili su veliki broj nagrada i nominacija.

Drugi na listi je Pol Njumen, poznat po ulogama u filmovima kao što su "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting i The Verdict", ali i po glasovnoj ulozi u animiranoj franšizi "Cars".

Treći je Al Paćino, koji je obilježio istoriju filma ulogama u ostvarenjima poput "The Godfather", "Scarface" i "Heat". Kao i Dikaprio, i on ima jednog Oskara, osvojenog za film "Scent of a Woman".

Iako listom dominiraju muškarci, blizu vrha našli su se i Ema Tompson, Robert Dauni Jr., Meril Strip i Marlon Brando, piše "unilad.co.uk", prenosi N1.