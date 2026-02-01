logo
Jedan od najzgodnijih glumaca na svijetu pomno pratio Noletov meč: Hvatao se za glavu, a pored njega kopija bivše

Izvor mondo.rs
0

Lijam Hemsvort i Gabrijela Bruks pojavili su se zajedno na Australijan openu u Melburnu, nakon što je otkrivena njihova vjeridba.

Glumac Lijam Hemsvort sa vjerenicom pratio Novakov meč i hvatao se za glavu Izvor: EPA/JAMES ROSS

Glumac Lijam Hemsvort, poznat po ulogama u filmskoj franšizi "Igre gladi" i "Vještac" pomno je pratio finale Australijan opena, u kojem je pobjedu odneo Karlos Alkaraz u meču protiv našeg Novaka Đokovića.

Lijam je sportsko nadmetanje gledao sa Gabrijelom Bruks. Par se pojavio zajedno na Australijan openu u Melburnu, nakon što je otkrivena njihova vjeridba.

36-godišnji australijski glumac i manekenka, za koju mnogi kažu da je kopija njegove bivše Majli Sajrus, prisustvovali su u nedelju na elitnoj večeri u privatnom apartmanu Ralfa Lorena, piše Daiyl Mail.

Gabrijela (29) je ponosno pokazala svoj ogroman dijamantski vjerenički prsten dok je pozirala pored svog zgodnog budućeg supruga.

Lijam je ponovo pronašao ljubav sa Gabrijelom krajem 2019. godine, nakon razvoda od američke pop zvijezde Majli Sajrus. Razlaz sa Majli potvrdio je u avgustu 2019, a par je zvanično okončao razvod u januaru 2020. godine, nakon manje od godinu dana braka.

Varao je sa 14 žena, servirala mu hladnu osvetu

Kada ti život servira limune, neko od toga narpavi limunadu, a upravo to je bio slučaj sa Majli, koja je nakon razvoda profitirala sa hitom "Flowers" koju je posvetila upravo bivšem suprugu Lijamu.

Na mrežama se digla prava bura komentara, a pored teksta u kojem je svašta poručila svom bivšem, spot je takođe privukao ogromnu pažnju.

Pjevačica je ovu pjesmu objavila 13. januara na glumčev 33. rođendan, dok se pojavila i informacija da je Majli snimila spot za pjesmu u haljini od 50.000 dolara i u kući gdje ju je Lijam varao sa više od 14 žena dok su bili u braku.

Pjevačica u svojoj novoj numeri govori o ljubavi prema sebi koju je otkrila nakon razvoda od slavnog glumca, a nakon velikog uspjeha dobila je i Gremi nagradu.

