Mikele Morone partijao sinoć u centru Beograda: Oduševljen Srbijom, sve oči uprte u zgodnog glumca

Mikele Morone uživa u prestonici Srbije, a vjerujemo da ne može da se odbrani od obožavateljki.
Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial
Jedan od najfatalnijih svjetskih glumaca, Mikele Morone, ovih dana boravi u Beogradu, a sinoć je uživao u noćnom provodu u prestonici. Slavni Italijan, koji važi za velikog zavodnika i miljenika žena širom svijeta, nije prošao neprimjećeno.
Mikele Morone je u noćni izlazak stigao u elegantnom odijelu koje je dodatno istaklo njegov prepoznatljiv stil. Vidno raspoložen, glumac je uživao u atmosferi, đuskao uz muziku i opušteno razgovarao sa društvom, dok su pogledi prisutnih bili neprestano usmjereni ka njemu.
Fotografije sa lica mjesta svjedoče o sjajnom provodu i dobroj energiji.
Dolazak Mikelea Moronea izazvao je pravu pometnju i oduševljenje, naročito među pripadnicama ljepšeg pola, a kako se može vidjeti na snimcima koji su objavili domaći mediji, glumac je oduševljen Srbijom, gostoprimstvom, ali i noćnim provodom u prestonici.