Mikele Morone partijao sinoć u centru Beograda: Oduševljen Srbijom, sve oči uprte u zgodnog glumca 1

Mikele Morone partijao sinoć u centru Beograda: Oduševljen Srbijom, sve oči uprte u zgodnog glumca

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Mikele Morone uživa u prestonici Srbije, a vjerujemo da ne može da se odbrani od obožavateljki.

Glumac Mikele Morone u Srbiji Izvor: Instagram/iammichelemorroneofficial

Jedan od najfatalnijih svjetskih glumaca, Mikele Morone, ovih dana boravi u Beogradu, a sinoć je uživao u noćnom provodu u prestonici. Slavni Italijan, koji važi za velikog zavodnika i miljenika žena širom svijeta, nije prošao neprimjećeno.

Mikele Morone je u noćni izlazak stigao u elegantnom odijelu koje je dodatno istaklo njegov prepoznatljiv stil. Vidno raspoložen, glumac je uživao u atmosferi, đuskao uz muziku i opušteno razgovarao sa društvom, dok su pogledi prisutnih bili neprestano usmjereni ka njemu.

Fotografije sa lica mjesta svjedoče o sjajnom provodu i dobroj energiji.

Dolazak Mikelea Moronea izazvao je pravu pometnju i oduševljenje, naročito među pripadnicama ljepšeg pola, a kako se može vidjeti na snimcima koji su objavili domaći mediji, glumac je oduševljen Srbijom, gostoprimstvom, ali i noćnim provodom u prestonici.

Izvor: Blic/ Mondo

Tagovi

glumac Srbija Beograd

Darko

Ipak ništa bez Silvestera Stallonea

