logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Kifer Saterlend: Prije 20 godina prao jastučnice u zatvoru, sad divljao u pola noći i prijetio vozaču

Uhapšen Kifer Saterlend: Prije 20 godina prao jastučnice u zatvoru, sad divljao u pola noći i prijetio vozaču

Izvor mondo.rs
0

Kifer Saterlend noć proveo iza rešetaka, a potom pušten uz kauciju od 50.000 dolara. Suđenje zakazano za početak februara.

Uhapšen Kifer Saterlend Izvor: YOUTUBE/LORRAINE

Kifer Saterlend uhapšen je u ponedjeljak nakon što je navodno ušao u sukob sa vozačem usluge za dijeljenje vožnje, potvrdio je Daily Mail.

Saterlend (59) je priveden nakon prijava da je vozač napadnut, saopštila je Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD).

Prema navodima LAPD-a, policajci su nešto poslije ponoći u ponedeljak reagovali na radio-poziv o "napadu koji uključuje vozača “.

Osumnjičeni, koji je kasnije identifikovan kao Saterlend, navodno je ušao u vozilo u blizini raskrsnice Bulevara Sanset i Avenije Fefaks, napao vozača i potom mu pretio, navodi se u policijskom saopštenju.

Zvijezda serije "24" potom je uhapšena pod sumnjom za krivično djelo upućivanja krivičnih prijetnji. Ovo krivično djelo obuhvata situacije u kojima osoba prijeti da će nekoga ubiti ili mu nanijeti teške telesne povrede kako bi izazvala strah.

Prema navodima policije, vozač usluge za dijeljenje vožnje nije imao povrede koje bi zahtevale medicinsku pomoć na licu mjesta. Saterlend je pušten u ponedjeljak u 11.30 časova uz kauciju od 50.000 dolara, prema evidenciji Šerifove službe okruga Los Anđeles u koju je Dejli Mejl imao uvid.

Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za 2. februar.

Prao jastučnice u zatvoru

Izvor: YouTube/Screenshot

Kifer Saterlend, agent iz televizijske serije "24", 2007. godine je bio na odluženju kazne zbog vožnje u pijanom stanju.

Saterlend (41) je prvobitno osudjen na 30 dana zatvora, ali zbog kršenja uslovne kazne iz 2004. godine kada je uhapšen pod istom optužbom, dodato mu je još 18 dana.

Svoju kaznu, bivši vjerenik Džulije Roberts, je odslužio u zatvorskoj perionici, gdje je 48 dana prao jastučnice, čaršave i pokrivače ostalih zatvorenika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumac hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA