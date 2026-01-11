Izdat nalog za hapšenje poznatog glumca: Sumnja se da je dodirivao dječake od 11 godina, isplivali uznemirujući detalji

Timoti Busfild, glumac poznat po ulozi Denija Konenona u seriji "The West Wing", suočava se sa teškim optužbama. Protiv njega su podignute dvije tačke optužnice za krivično djelo se*sualnog kontakta sa maloljetnikom i jedna tačka za zlostavljanje djeteta.

Prema nalogu za hapšenje koji je izdala Policijska uprava u petak, 9. januara, vlasti tvrde da je Busfild, star 68 godina, imao nedozvoljen se*sualni kontakt sa dvoje maloljetne djece, tada uzrasta 11 godina. Njihovi identiteti nisu objavljeni.

Jedno od djece navelo je da su se incidenti događali još od trenutka kada je imao samo sedam godina.

Istraga je započeta 1. novembra 2024. godine, nakon što je lekar u Univerzitetskoj bolnici Novog Meksika obavestio policiju o sumnji na seksualno zlostavljanje djece.

Roditelji su istražiteljima rekli da su njihovi sinovi bili dječji glumci i da su Busfilda upoznali na snimanju FOX-ove serije "The Cleaning Lady", gde je radio kao reditelj. Serija se emitovala od januara 2022. do juna 2025. godine.

Predstavnici televizijske mreže FOX nisu odmah odgovorili na upit magazina PEOPLE.

Prema navodima iz naloga, Busfild se tokom rada na seriji posebno zbližio sa dječacima i navodno im govorio da ga zovu "Ujka Tim“.

Otac djece je policiji rekao da je ranije čuo glasine kako je Busfild bio neprimjereno prisutan u kontaktu sa ženama, ali i sa maloljetnicima. Nakon toga, majka je pitala sinove da li ih je iko ikada dodirivao na način koji im je bio neprijatan. Djeca su, navodno, odgovorila: "Misliš, kao Ujka Tim?".

Advokat je savjetovao roditeljima da djecu odvedu u bolnicu, gdje su stručnjaci procjenili da postoje elementi tzv. groominga, odnosno postepenog sticanja povjerenja radi zlostavljanja.

U početku djeca nisu prijavila direktan se*sualni kontakt, već su navela da ih je Busfild često golicao po stomaku i nogama, zbog čega slučaj tada nije ispunjavao kriterijume za dalje procesuiranje.

Majka je 3. oktobra 2025. godine podnijela novu policijsku prijavu i obavijestila socijalne službe, tvrdeći da su djeca priznala da ih je Busfild se*sualno zlostavljao u periodu od novembra 2022. do proleća 2024. godine.

Jedno od djece je svom terapeutu reklo da ga je Busfild neprimjereno dodirivao. Sa deset godina dijagnostikovani su mu umjereni posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost. Imao je noćne more, strahove, mokrenje u krevet i druge probleme u ponašanju.

Terapeut je naveo da je dijete tvrdilo da ga je Busfild tri do četiri puta dodirivao i trljao po polnom organu, te da je nakon toga djelovao posramljeno.

Prema navodima policije, dijete je reklo da se plašilo da bilo kome ispriča šta se dešava jer je Busfild bio reditelj i autoritet na setu. Navodno je nakon snimanja trčalo ka ocu i krilo se iza njega.

Majka je dodala da su roditelji ranije dobijali tablete kako bi mogli da prate snimanje iz druge prostorije, ali da je ta praksa prekinuta kada je Busfild rekao da to „nije standardna procedura“.

Busfild je policiji rekao da su roditelji djece bili nezadovoljni jer su njihovi sinovi kasnije zamjenjeni mlađim glumcem, te da je cijela priča motivisana osvetom.

Priznao je da je moguće da je podizao i golicao djecu jer je želeo „razigranu atmosferu“ na snimanju, ali je negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje. Tvrdio je da se sve odvijalo pred drugima.

Dodao je i da su on i njegova supruga, glumica Melisa Gilbert, održavali odnos sa porodicom i van posla, zajedno provodili praznike i kupovali djeci božićne poklone.

