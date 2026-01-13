Enis Bešlagić u bolnici: Glumac se oglasio i iznio detalje svog zdravstvenog stanja

Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice i otkrio zbog čega se nalazi tamo.

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Glumac Enis Bešlagić oglasio se iz bolnice putem Fejsbuka, gdje je otkrio da je pred predstojeću turneju odlučio da obavi preventivne ljekarske preglede, koje, kako je naglasio, preporučuje svima.

Tom prilikom utvrđeno je da ima određene zdravstvene probleme, o čemu nije želeo da ulazi u detalje, ali je istakao da je sve uspješno rešeno hirurškom intervencijom.

"Evo me u specijalnoj bolnici u kojoj sam uradio gastroskopiju i kolonoskopiju čisto preventivno, kad si preko 50 godina mislim da je to neophodno i to je preporuka za sve. Uradio sam pod anestezijom, tako je lakše. Naravno, uz sitne problemčiće koji su uklonjeni u toku operacije mislim da je ovo dobar poziv svima. Generalno, pazimo o automobilu, kući, grijanju, a malo o sebi. Napravio sam generalni pregled pred turneju koja slijedi", poručio je Bešlagić.

Podsjetimo, Enis je bio nerazdvojni prijatelj sa legendarnim pevačem Halidom Bešlićem.

"Halidovi posljednji dani su izgledali tako da ako čovjek odlazi sa ovoga svjeta i poželio, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vrijeme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lijepu riječ... On je uvek bio pozitivan uvijek je vjerovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji", rekao nam je on tada između ostalog.