logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Enis Bešlagić u bolnici: Glumac se oglasio i iznio detalje svog zdravstvenog stanja

Enis Bešlagić u bolnici: Glumac se oglasio i iznio detalje svog zdravstvenog stanja

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice i otkrio zbog čega se nalazi tamo.

Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice Izvor: M.M./ATAIMAGES

Glumac Enis Bešlagić oglasio se iz bolnice putem Fejsbuka, gdje je otkrio da je pred predstojeću turneju odlučio da obavi preventivne ljekarske preglede, koje, kako je naglasio, preporučuje svima.

Tom prilikom utvrđeno je da ima određene zdravstvene probleme, o čemu nije želeo da ulazi u detalje, ali je istakao da je sve uspješno rešeno hirurškom intervencijom.

"Evo me u specijalnoj bolnici u kojoj sam uradio gastroskopiju i kolonoskopiju čisto preventivno, kad si preko 50 godina mislim da je to neophodno i to je preporuka za sve. Uradio sam pod anestezijom, tako je lakše. Naravno, uz sitne problemčiće koji su uklonjeni u toku operacije mislim da je ovo dobar poziv svima. Generalno, pazimo o automobilu, kući, grijanju, a malo o sebi. Napravio sam generalni pregled pred turneju koja slijedi", poručio je Bešlagić.

Podsjetimo, Enis je bio nerazdvojni prijatelj sa legendarnim pevačem Halidom Bešlićem.

"Halidovi posljednji dani su izgledali tako da ako čovjek odlazi sa ovoga svjeta i poželio, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vrijeme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lijepu riječ... On je uvek bio pozitivan uvijek je vjerovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji", rekao nam je on tada između ostalog.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Enis Bešlagić glumac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA