Uhapšen Šaja Labaf: Glumac se tukao na ulici, jedva ga zadržali dok nije došla policija (Video)

Šaja LaBaf je optužen za dva slučaja nanošenja tjelesnih povreda.

Izvor: WARREN TODA/EPA

Glumac Šaja Labaf uhapšen je nakon što je optužen da je udario dvojicu muškaraca rano u utorak ujutru tokom proslave Mardi Gra u Nju Orleansu, saopštila je policija.

Labaf je optužen za dva slučaja jednostavnog nanošenja tjelesnih povreda.

Prisutni su pozvali policajce u jedan poslovni objekat oko Francuske četvrti oko 00:45 nakon što su navodno "izazvali nered i postajali sve agresivniji“" unutra, saopštila je policija. Zaposleni je pokušao da ukloni Labafa, a kada je izašao napolje, glumac je navodno udario čovjeka više puta stisnutim pesnicama, saopštila je policija.

Svjedoci su rekli policiji da je LaBaf napustio područje, ali se kasnije vratio i nastavio da se ponaša agresivno.

"Više osoba je pokušalo da ga obuzda, puštajući ga u nadi da će otići", saopštila je policija, nakon čega je TMZ objavio snimak na kojem se vidi šta se dešavalo na ulici.

Pogledajte:

NEW: Shia LaBeouf is on a bender in New Orleans and is getting his ass kicked in the streets. They weren’t kidding when they said he parties hard. Rowdy boy.pic.twitter.com/phD6Db1ZnH — Autism Capital (@AutismCapital)February 17, 2026



Labaf je odveden u bolnicu na lečenje nepoznatih povreda, a nakon što je pušten, uhapšen je i pritvoren od strane policije.