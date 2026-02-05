Ted iz "How i met your mother" postao otac u 52. godini: Pokazao djevojku koja je kopija njegove žene iz serije

Džoš Radnor koji se proslavio ulogom u popularnoj seriji, pohvalio se prinovom u porodici na svom Instagramu

Džoš Rednor, 51-godišnja zvijezda serije "How I Met Your Mother" ("Kako sam upoznao vašu majku"), i njegova supruga Džordana Džejkobs postali su roditelji. Glumac je u sredu objavio da su dobili prvo dijete, sina, a srećne vijesti podijelio je na Instagramu uz nekoliko porodičnih fotografija.

Rednor, koji se sa Džordanom venčao u januaru 2024. godine, otkrio je da je beba stigla "prije nekoliko mjeseci“, ali nije naveo tačan datum rođenja niti ime dječaka. Umesto toga, sa pratiocima je podijelio prve utiske o sinu.

"Moja supruga i ja dobili smo dijete prije nekoliko mjeseci", napisao je.

"Evo šta zasad znamo: Njegov osmijeh obasja cijelu sobu. Izuzetno je pronicljiv i pažljiv. Očaran je kad mu sviram pjesme na gitari. Misli da je riječ ‘baba ganuš’ urnebesno smiješna. On je pravo malo čudo i Džordana i ja smo presrećni što je s nama."

Glumac se zahvalio i slušaocima svog podkasta, gdje je vijest prvi put spomenuo.

"Šaljem ljubav svim roditeljima novorođenčadi. Kakvo ludo, predivno, iscrpljujuće i dirljivo iskustvo. Toliko sam zahvalan", dodao je.

Pokazao bebu

Uz objavu, Rednor je podijelio i nekoliko fotografija. Na prvoj drži sina blizu lica, na drugoj beba odmara na njegovoj gitari, dok treća prikazuje suprugu Džordan u bolničkom krevetu s novorođenčetom.

"Obožavam bračni život"

Rednor je u novembru 2024. u razgovoru za People govorio o braku, ne krijući oduševljenje. „Fantastično je. Obožavam ga. Znam da se to očekuje da kažem, ali ja ga zaista obožavam“, rekao je tada.

Na pitanje šta mu je omiljeni dio braka, odgovorio je: "Volim jutra i volim večeri. Ponekad se zbog posla ne vidimo tokom dana, pa volim to što se zajedno budimo i ponovo povezujemo na kraju dana. Uvijek jedno drugom kažemo: ‘Moramo da ispričamo šta je bilo’, pa to često i radimo."

Inače, mnogi su komentarisali, nakon što su se pojavile fotografije sa venčanja, da je Džordana kopija Trejsi, njegove žene iz serije "How i met your mother".

