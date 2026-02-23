Leonardo BAFTA rekorder po nominacijama, ali mu izmakla nagrada

Britanska filmska i televizijska akademija dodijelila je sinoć u Londonu nagrade za najbolja dostignuća iz svijeta filma i televizije.

Lista dobitnika je donijela veliko iznenađenje jer je i Leonardu Dikapriju i Timotiju Šalameu, koji su važili za najveće favorite, izmakla nagrada za najboljeg glumca.

Leonardo Dikaprio bio je nominovan za najbolju mušku ulogu za lik Boba Fergusona u filmu "One Batle After Another" reditelja Pola Tomasa Andersona.

Andersonovo filmsko ostvarenje je sinoć trijumfovalo pa je nagrađeno sa šest BAFTA priznanja, uključući i ono za najbolji film.

Dikaprio nije otišao kući sa nagradom, ali jeste sa titulom rekordera. Nominacijom za BAFTA 2026 izjednačio je rekord sa legendama poput Danijela Dej-Luisa i Dastina Hofmana, sedmom nominacijom za najboljeg glumca na ovoj dodjeli.

Timoti Šalame nije nagrađen za ulogu u filmu Marty Supreme, pa sada zajedno sa Dikaprijem čeka dodjelu Oskara (15. mart). Glumci su vodeći favoriti za predstojeću manifestaciju Amerikčke aakdemije nauka i filmskih umjetnosti. Glavni favoriti i glavna konkurencija jedan drugome.

Umjesto favorita, za najboljeg glumca je izabran Robert Aramajo, junak filma "I swear".

Ko je Robert Aramajo?

Robert Majk Aramajo (34) je engleski glumac koji je od 2016. do 2017. godine tumačio je ulogu mladog Edarda Starka u šestoj i sedmoj sezoni HBO serije "Igra prestola".

2021. je igrao u Netfliksovoj psihološkoj triler mini-seriji "Behind Her Eyes". Od 2022. godine tumači lik Elronda u Amazonovoj seriji "The Lord of the Rings: The Rings of Powe".

Za svoju ulogu u filmu "I Swear" (2025) osvojio je nagradu BAFTA za najboljeg glumca u glavnoj ulozi na 79. dodjeli Britanskih filmskih nagrada.

