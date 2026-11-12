"Brzi smo na jeziku i to nas košta": Šuška se o razvodu Slobode i Vojina, a ovako je ona govorila o braku

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković suočavaju se sa spekulacijama o razvodu, dok ona otkriva tajne svog braka i važnost privatnosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumica Sloboda Mićalović već skoro dvije decenije je u ljubavi sa kolegom Vojinom Ćetkovićem sa kojim je dobila dvije kćerke.

Sloboda i Vojin važe za neke od najpopularnijih glumaca, ali uprkos velikom interesovanju javnosti, uspjeli su da sačuvaju privatnost svoje porodice.

"Savršen brak čine dvoje nesavršenih ljudi koji odbijaju odustati jedno od drugoga", rekla je jednom prilikom glumica.

Sloboda je jednom prilikom otkrila da im razlika u godinama donosi više koristi jer prema njenim riječima, Vojin posjeduje posebnu smirenost.

"Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno".

Glumica je objasnila i kako je uspjela da sačuva privanost.

"Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše, da bi sada trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. Ljudi su danas izgubili smisao kada je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare", rekla je ona u emisiji "Premijera".

Inače, Sloboda je jednom prilikom prokomentarisala savremene muško-ženske odnose i objasnila šta joj se ne dopada.

"Kod nas se izgubio taj odnos, to poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brzi na jeziku, a to nas onda košta. Mislim da žene — nama je po prirodi dato da budemo mudre, a njima je data snaga. Čini mi se da malo to koristimo više, da se mi bijemo riječima sa njima, da budemo mi jake, a ne treba."

Podsjetimo, ekipa emisije "Paparaco lov" objavila je snimak Slobode Mićalović dok završava svakodnevne obaveze, a ono što je odmah upalo u oči i izazvalo pravu pometnju jesu navodi o navodnom razvodu glumačkog para.

Kratak video-snimak koji je osvanuo na TikToku podigao je ogromnu prašinu među fanovima slavnog para, a dodatno je podgrijala sumnju i činjenica da su leto proveli odvojeno. U komentarima su se pojavile tvrdnje da je riječ o selidbi u novi stan, dok su drugi izrazili žaljenje zbog mogućeg rastanka.

(Nova / MONDO)