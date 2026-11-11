Nikolina Pišek konačno je postigla neku nagodbu oko nasljedstva pokojnog supruga.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Konačno je došlo do pomaka u sudskom sporu oko nasljedstva Vidoja Ristovića, a voditeljka Nikolina Pišek uspjela je da napravi sporazum sa njegovom nasljednicom iz prvog braka vezan za luksuznu vilu na Šestinama.

Pogledajte kadrove iz vile:

Vidi opis Nikolina Pišek mora da isplati Vidojevu kćerku: Postigla dogovor oko vile od 1,7 miliona, ostaje joj dug od 400.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 8 / 8

No, iako je do dogovora došlo, finansijski pritisak na voditeljku i dalje je ogroman. Prema navodima "Slobodne Dalmacije", Nikolina će morati da isplati stotine hiljada evra, a dodatnu težinu cijeloj situaciji stvara i postojeća hipoteka od čak 400.000 evra.

Vila na Šestinama bila jabuka razdora

Vila smještena u elitnom zagrebačkom naselju Šestine, koja se prostire na oko 400 kvadratnih metara i placu od 1.500 kvadrata, godinama je bila u žiži javnosti. Nekretnina je svojevremeno bila oglašena za prodaju po cijeni od 1,7 miliona evra, a upravo su u njoj Nikolina i Vidoje planirali zajednički život pre njegove iznenadne smrti u maju 2022. godine.

Vidi opis Nikolina Pišek mora da isplati Vidojevu kćerku: Postigla dogovor oko vile od 1,7 miliona, ostaje joj dug od 400.000 Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Nikolina Pišek Vidoje Ristović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

Nakon što su sudski sporovi otežavali njenu prodaju, voditeljka je donijela odluku da nekretninu izda. Kuću je iznajmila influenserki Morani Mamić, a mjesečna zakupnina iznosila je 8.000 evra.

Odrekla se umjetnina vrijednih 100.000 evra, ali dogovor propao

Podsjtimo, Nikolina je ranije pokušavala da zatvori sukob sa svekrom Viktorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof, tako što je pristala da se odrekne skupocjenih umjetničkih djela iz stana na Vračaru.

Pojedini komadi iz te kolekcije vrijedili su i do 100.000 evra. Zauzvrat se očekivalo da Miša Grof odustane od potraživanja nad nekretninom u Zagrebu, ali dogovor nije bio ispoštovan i sudska zabilješka je ostala na snazi.

Sukob između bivših članova porodice postao je još oštriji kada je voditeljka iznijela tvrdnje o psihičkom i fizičkom nasilju tokom braka sa pokojnim suprugom. Miša Grof je tada oštro reagovao i demantovao sve njene riječi:

"Ona njega da ostavi? Nikolina nikada nije htjela da ostavi Vidoja. On nju udario? Bože sačuvaj, zašto nije rekla ranije?"

On je tada iznio tvrdnju da su takve izjave povezane sa njenom navodnom novom vezom, što voditeljka nije potvrdila, dok je istovremeno branio porodična ulaganja u kuću na Šestinama i protivio se njenoj prodaji.

(Mondo)