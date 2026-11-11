Preminuo čuveni detektiv Hamer: Izdalo ga srce nakon teške borbe

Slavni američki glumac Stejsi Kič, publici najpoznatiji po kultnoj ulozi privatnog detektiva Majka Hamera, preminuo je u utorak u 85. godini, potvrdila je njegova porodica.

Izvor: Youtube Printscreen, Youtube Printscreen/ABC 7 Chicago

Tužne vijesti o smrtičuvenog Stejsija Kiča potvrdila je za magazin Variety njegova supruga, glumica Malgozija Tomasi, otkrivši da je slavni glumac preminuo u njihovom porodičnom domu u poljskom mjestu Magdalenka. Kako je navela, Kič je izgubio život "nakon duge i teške bitke sa ozbiljnim srčanim oboljenjem i otkazivanjem srca“.

"Stejsi nije bio samo legendarni glumac kojem se divila publika širom svijeta, već i moj voljeni suprug, saputnik i srce naše porodice. Njegov odlazak ostavlja nemjerljivu prazninu u našim životima, ali njegov izvanredni duh, nezaboravni glas i ljubav koju je tako nesebično pružao ostaće zauvijek sa nama", stoji u emotivnom saopštenju njegove supruge.

Iza sebe je ostavio bogatu karijeru dugu više od šest decenija. Iako je bio aktivan na filmu, televiziji i u pozorištu i u devetoj deceniji života, svjetsku slavu stekao je osamdesetih godina u CBS-ovoj hit seriji "Novi Majk Hamer" (1984–1987). Ovoj ulozi se rado vraćao i u TV filmovima i nastavcima krajem devedesetih.

Stejsi Kič kao Majk Hamer Izvor: YouTube

Mlađe generacije ga pamte po zapaženim ulogama u brojnim hit serijama, uključujući "Dva i po muškarca", "Rej Donovan", "Crna lista", i "Plava krv" gdje je tumačio kardinala Kevina Kernsa, a redovno je pozajmljivao glas i u "Simpsonovima".

Na velikom platnu briljirao je u ostvarenjima poput "Grad izobilja" (Fat City), "Bornovo nasljeđe" i "Nebraska". Njegova posljednja snimljena uloga bila je u filmu "Džej Keli" (2025), u kojem je igrao oca lika kojeg tumači Džordž Kluni.

Pored filmskog i televizijskog uspjeha, Kič je bio i vrstan pozorišni glumac. Svoju prvu nominaciju za prestižnu nagradu Toni osvojio je još 1969. godine za ulogu Bafalo Bila na Brodveju, dok je 2010. nagrađen priznanjem "Helen Hejz" za maestralno izvođenje Šekspirovog "Kralja Lira".

Mnogima će ostati u sjećanju i njegov specifičan glas kao naratora popularne dokumentarne serije "Američka pohlepa".

(Kurir.rs/MONDO)