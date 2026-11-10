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Otac Megan Markl pred sudom zbog teških optužbi: Naređena psihijatrijska procjena

Otac Megan Markl pred sudom zbog teških optužbi: Naređena psihijatrijska procjena

Autori Vesna Kerkez Autori mondo.ba/SRNA
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Otac Megan Markl, Tomas Markl, moraće na psihijatrijsku procjenu nakon što je sud utvrdio da zbog zdravstvenih i problema s pamćenjem možda nije sposoban da učestvuje u postupku.

Otac Megan Markl na psihijatrijskoj procjeni: Suđenje zbog teških optužbi Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain/ Youtube printscreen / The Drew Barrymore Show

Otac Megan Markl, Tomas Markl, biće podvrgnut psihijatrijskoj procjeni po nalogu američkog suda. 

Sud razmatra da li je zbog zdravstvenog stanja i problema s pamćenjem sposoban da učestvuje u postupku koji se protiv njega vodi zbog optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, javio je CBS News.

U izvještaju sudije Lindzi Grifin navedeno je da se Markl, koji se pojavio pred sudom u Tampi 6. novembra, nalazi u lošem zdravstvenom stanju.

Sudija je posebno ukazala na njegove godine i probleme s pamćenjem, ocijenivši da možda nije u stanju da razumije prirodu i posljedice postupka koji se vodi protiv njega.

Grifinova je navela i da njegovo mentalno stanje može uticati na sposobnost da na odgovarajući način sarađuje sa advokatima i učestvuje u pripremi odbrane.

Zbog toga je naložila psihijatru da obavi pregled i dostavi izvještaj sudu najkasnije do 20. novembra. Do tada će Tomas Markl ostati u kućnom pritvoru.

Ukoliko bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do 20 godina zatvora.

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Megan Markl

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