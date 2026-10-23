Nezakonit materijal navodno je pronađen u domu Tomasa Starijeg u Sebuu, na Filipinima, u četiri velike kutije koje su sadržale "stotine, ako ne i hiljade" fotografija dječije pornografije.

Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia

Otac Megan Markl, Tomas Markl Stariji, pod istragom je zbog navodnog posjedovanja dječije pornografije. Tomasov sin, Tomas Markl Mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa, došao je do ovog otkrića, prenosi The Sun.

Vidi opis Otac Megan Markl pod istragom zbog dječije po*nografije: Prijavio ga sin, u domu zatekao jeziv prizor Tomas Markl: Megan i Hari će me videti na sahrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HARD MEXIT Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia Br. slika: 5 5 / 5

Pronađene 4 kutije sa hiljadama fotografija dece!

Nezakonit materijal navodno je pronađen u domu Tomasa Starijeg u Sebuu, na Filipinima, u četiri velike kutije koje su sadržale "stotine, ako ne i hiljade" fotografija dječije pornografije, navodi ovaj medij. Tomas Mlađi navodno je pronašao video-snimke djevojčica ne starijih od 10 ili 11 godina kako učestvuju u seksualnim činovima, kao i 15-minutni video-snimak nagih djevojčica na starom mobilnom telefonu svog oca.

Tomas Mlađi je takođe tvrdio da je pronašao tri fotografije nagih djevojčica. Rekao je za San da se čini da je jedna fotografija nastala u bivšem domu njegovog oca u Rosaritu, u Meksiku.

Ovaj šezdesetogodišnjak je rekao da je prijavio svog osamdesetdvogodišnjeg oca policiji, preneo je medij. Filipinska policijska uprava nije odmah odgovorila na zahtjev magazina Pipl (PEOPLE) za potvrdu.

Predstavnik vojvode i vojvotkinje od Saseksa nije imao komentar kada ga je kontaktirao People. Tomas Mlađi je takođe navodno "prijavio svoje otkriće dežurnoj liniji FBI-ja, Nacionalnom centru za eksploatisanu i nestalu djecu sa sjedištem u SAD i državnoj policiji u Pensilvaniji, gdje je njegov otac živio", 10. jula, navodi San.

"Kada sam pronašao ovaj materijal, bio sam prestravljen i nisam imao drugog izbora osim da prijavim svog oca", rekao je Tomas Mlađi za San. "Godinama sam ga podržavao, brinuo o njemu i pomagao mu - ali to se sada završava", rekao je on, prema pisanju Sana. Tomas Mlađi se brinuo o svom ocu usred njegovih stalnih zdravstvenih problema, uključujući moždani udar koji je doživio 2022. godine.

"Nikada više neću razgovarati sa svojim ocem, osim ako ne budem pozvan da svjedočim protiv njega."

"Od onoga što sam vidio bilo mi je muka — sve ovo mi je samo svaljeno na leđa i nisam znao šta da radim", rekao je. "Odmah sam znao da je to strogo nezakonito i da bih završio u zatvoru na duže vrijeme ako ga se ne riješim. Osjećao sam se izdatim, bijesnim i zgroženim — i shvatio sam da moram da ga prijavim." Prema pisanju Sana, FBI je "potvrdio prijem" izjave pod zakletvom Tomasa Mlađeg i "spremno ulazi u pokretanje sopstvene istrage".

Izvor blizak slučaju rekao je za San: "Agent FBI-ja već je zatražio kontakt podatke istražitelja koji vode slučaj na Filipinima."

Pored toga, medij izvještava: "Istražitelji iz Međuagencijskog saveta protiv trgovine ljudima u četvrtak su imenovali radnu grupu koju vodi specijalizovani Centar za zaštitu žena i djece."

Megan ne priča sa ocem godinama

Megan je u lošim odnosima sa svojim ocem još od perioda uoči njenog vjenčanja sa princom Harijem u maju 2018. godine. Očekivalo se da će je Tomas Stariji pospratiti do oltara, ali na kraju nije prisustvovao nakon kontroverze sa isceniranim paparaco fotografijama i prijavljenim zdravstvenim problemima. Kralj Čarls, tadašnji princ od Velsa, uskočio je da isprati Megan dijelom puta do oltara. Otac i ćerka od tada nisu u kontaktu.

Prisjetimo se vjenčanja kom nije prisustvovao:





