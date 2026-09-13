Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, nedjelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.
Vojvoda i vojvotkinja od Saseksavratili su se u Veliku Britaniju 26. avgusta sa djecom i psima, a sada su javnosti pokazali djelić svog novog života u Engleskoj.
Megan Markl podijelila je prvi snimak nakon porodičnog povratka u Veliku Britaniju, pruživši pratiocima uvid u to kako sada izgleda njihova svakodnevica.
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Od romantične šetnje do blatnjavih lokvi
Snimak počinje prizorom Megan i Harija kako se drže za ruke dok šetaju napolju, a potom se smenjuju prizori koji djeluju kao isječci iz njihovog novog svakodnevnog života. Na jednom kadru vide se Lilibetine noge dok se grije pored kamina, dok Megan, u gumenim čizmama, skače po blatnjavoj lokvi.
U nastavku snimka Lilibet vozi bicikl, dok Arči trči pored nje. Pažnju je privukao i njegov glas, jer se čini da je sedmogodišnjak pokupio britanski akcenat svog oca.
"Kreni! Kreni!", može se čuti kako Arči navija, a njegov izgovor zvuči izrazito britanski.
Prisjetimo se princa Arčija kao bebe:
Megan Markl objavila prvi snimak iz Velike Britanije: Jedan detalj svima privukao pažnju
Hari sa djecom uživa na vodi
Dok se u pozadini čuje pjesma grupe Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go", video se nastavlja prizorima porodice koja uživa u prirodi. Jedan od kadrova prikazuje Harija, Arčija i Lilibet kako zajedno pecaju na čamcu.
Na vrhu ekrana tokom celog snimka stoje dva emodžija – britanska zastava i crveno srce.
Vratili se u Britaniju poslije šest godina života u Americi
Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, samo nedjelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.
Izvor blizak paru rekao je da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posljednji vikend prije preseljenja proveli sa bliskim prijateljima, uključujući prijatelje svoje djece, kao i sa Meganinom majkom Dorijom Regland.
Nakon preseljenja, izvor blizak Hariju i Megan rekao je da je njihov glavni fokus bio i ostao da djecu smjeste i naviknu na novu sredinu.
"Za sve ostalo će doći vrijeme. Ima mnogo toga da se uradi. Upravo su se preselili na drugi kraj svijeta i veoma su zauzeti time da djecu smjeste i prilagode. To im je bio fokus i za sada će ostati tako. Srećni su što su se vratili", rekao je izvor.
Megan Markl objavila prvi snimak iz Velike Britanije: Jedan detalj svima privukao pažnju
Arči i Lilibet sada će pohađati školu u Britaniji
Porodica planira da svoju bazu u Velikoj Britaniji ima u domu koji nije povezan sa kraljevskim institucijama, i to tokom dužeg perioda. Arči i Lilibet trebalo bi da pohađaju školu u Britaniji, dok će Hari i Megan istovremeno zadržati svoju kuću u Montecitu u Kaliforniji.
Par se u Kaliforniju preselio 2020. godine, nakon što su se povukli sa funkcija starijih članova britanske kraljevske porodice.
Pogledajte još njihovih slika:
Megan Markl objavila prvi snimak iz Velike Britanije: Jedan detalj svima privukao pažnju
Bonus video:
(Kurir / MONDO)