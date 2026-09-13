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Megan Markl objavila prvi snimak iz Velike Britanije: Jedan detalj svima privukao pažnju

Megan Markl objavila prvi snimak iz Velike Britanije: Jedan detalj svima privukao pažnju

Izvor Kurir
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Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, nedjelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.

megan markl objavila video života u velikoj britaniji Izvor: Instagram printscreen / meghan

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksavratili su se u Veliku Britaniju 26. avgusta sa djecom i psima, a sada su javnosti pokazali djelić svog novog života u Engleskoj.

Megan Markl podijelila je prvi snimak nakon porodičnog povratka u Veliku Britaniju, pruživši pratiocima uvid u to kako sada izgleda njihova svakodnevica.

Pogledajte:

Od romantične šetnje do blatnjavih lokvi

Snimak počinje prizorom Megan i Harija kako se drže za ruke dok šetaju napolju, a potom se smenjuju prizori koji djeluju kao isječci iz njihovog novog svakodnevnog života. Na jednom kadru vide se Lilibetine noge dok se grije pored kamina, dok Megan, u gumenim čizmama, skače po blatnjavoj lokvi.

U nastavku snimka Lilibet vozi bicikl, dok Arči trči pored nje. Pažnju je privukao i njegov glas, jer se čini da je sedmogodišnjak pokupio britanski akcenat svog oca.

"Kreni! Kreni!", može se čuti kako Arči navija, a njegov izgovor zvuči izrazito britanski.

Prisjetimo se princa Arčija kao bebe:

Hari sa djecom uživa na vodi

Dok se u pozadini čuje pjesma grupe Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go", video se nastavlja prizorima porodice koja uživa u prirodi. Jedan od kadrova prikazuje Harija, Arčija i Lilibet kako zajedno pecaju na čamcu.

Na vrhu ekrana tokom celog snimka stoje dva emodžija – britanska zastava i crveno srce.

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Vratili se u Britaniju poslije šest godina života u Americi

Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, samo nedjelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.

Izvor blizak paru rekao je da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posljednji vikend prije preseljenja proveli sa bliskim prijateljima, uključujući prijatelje svoje djece, kao i sa Meganinom majkom Dorijom Regland.

Nakon preseljenja, izvor blizak Hariju i Megan rekao je da je njihov glavni fokus bio i ostao da djecu smjeste i naviknu na novu sredinu.

"Za sve ostalo će doći vrijeme. Ima mnogo toga da se uradi. Upravo su se preselili na drugi kraj svijeta i veoma su zauzeti time da djecu smjeste i prilagode. To im je bio fokus i za sada će ostati tako. Srećni su što su se vratili", rekao je izvor.

Arči i Lilibet sada će pohađati školu u Britaniji

Porodica planira da svoju bazu u Velikoj Britaniji ima u domu koji nije povezan sa kraljevskim institucijama, i to tokom dužeg perioda. Arči i Lilibet trebalo bi da pohađaju školu u Britaniji, dok će Hari i Megan istovremeno zadržati svoju kuću u Montecitu u Kaliforniji.

Par se u Kaliforniju preselio 2020. godine, nakon što su se povukli sa funkcija starijih članova britanske kraljevske porodice.

Pogledajte još njihovih slika:

Bonus video:

Pogledajte

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Megan Markl i Hari na koncertu Kejti Peri
Izvor: TikTok/julia_17120
Izvor: TikTok/julia_17120

(Kurir / MONDO) 

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Tagovi

Megan Markl Velika Britanija kraljevska porodica Selidba

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