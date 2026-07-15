Megan Markl je nominovana za Emi za serijal "S ljubavlju, Megan".
Megan Markl dobila je svoju prvu nominaciju za nagradu Emi. Lifestyle serijal vojvotkinje od Saseksa pod nazivom "S ljubavlju, Megan", koji se prikazuje na Netfliksu, nominovan je u kategoriji za izuzetan lifestyle serijal na 53. dodjeli Dnevnih nagrada Emi. Kao producenti serijala navedeni su Sony Pictures Television i Archewell Productions.
Megan je u srijedu proslavila ove vijesti na Instagramu. "Ogromne čestitke sjajnoj ekipi, producentima i timu koji su radili na projektu 'S ljubavlju, Megan' na Netfliksu", napisala je u opisu objave, podijelivši promotivnu fotografiju prve sezone serijala. "Nominovani smo za Emi u kategoriji za izuzetan lifestyle serijal!"
Pogledajte kadrove iz serije:
Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost
Emisija se takmiči protiv još četiri programa u istoj kategoriji: "A Different Breed", "George to the Rescue", "The Motherhood" i "The Wizard of Paws". Pobjednik će biti proglašen na ceremoniji dodjele Dnevnih Emi nagrada u petak, 30. oktobra. (Ovu ceremoniju ne treba miješati sa Primetime Emi nagradama, koje će se održati u ponedjeljak, 14. septembra.)
Dok jedni smatraju da je nominacija za kulinarski šou potpuno nezaslužena i da Megan samo koristi svoj status, drugi brane njen novi projekat tvrdeći da je emisija izuzetno zabavna i profesionalno odrađena.
Serijal je premijerno prikazan na Netfliksu u martu 2025. godine. U svakoj epizodi Megan se pojavljuje kao domaćin svojim prijateljima i dijeli svoj pristup kuvanju, ugošćavanju i svakodnevnom životu. Emisija je okupila brojne zvijezde iz svijeta šou-biznisa i kulinarstva, među kojima su Mindi Kaling, Krisi Tigen, Tan Frensi, Džej Šeti i šef Roj Čoi.
Takođe, u serijalu su se pojavili i mnogi Meganini prijatelji i članovi porodice, uključujući šminkera Danijela Martina, instruktorku pilatesa Heder Dorak, Keli Zajfen, Lindzi Rot, njenu majku Doriju, pa čak i njenog supruga, princa Harija. (Ipak, njena i Harijeva djeca, princ Arči i princeza Lilibet, nisu se pojavljivali u serijalu.)
Pogledajte fotografije Megan i Harija:
Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost
Serija je ubrzo nakon premijere obnovljena za drugu sezonu, koja je snimljena odmah nakon prve. Druga sezona je premijerno prikazana samo nekoliko mjeseci kasnije, u avgustu 2025. godine, a nakon nje je u novembru uslijedio i praznični specijal.
Serijal još uvijek nije obnovljen za treću sezonu. U martu je portparol bračnog para Saseks izjavio za magazin Variety da će se "projekat 'S ljubavlju, Megan' nastaviti u vidu sezonskih specijala", što ukazuje na to da će emisija preći na povremeni format umjesto redovnog emitovanja cijelih sezona.
Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost
Megan Markl princ Hari na koncertu Bijonse
(Mondo.rs)