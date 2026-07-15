Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost

Megan Markl je nominovana za Emi za serijal "S ljubavlju, Megan".

Izvor: Youtube printscreen/Netflix

Megan Markl dobila je svoju prvu nominaciju za nagradu Emi. Lifestyle serijal vojvotkinje od Saseksa pod nazivom "S ljubavlju, Megan", koji se prikazuje na Netfliksu, nominovan je u kategoriji za izuzetan lifestyle serijal na 53. dodjeli Dnevnih nagrada Emi. Kao producenti serijala navedeni su Sony Pictures Television i Archewell Productions.

Megan je u srijedu proslavila ove vijesti na Instagramu. "Ogromne čestitke sjajnoj ekipi, producentima i timu koji su radili na projektu 'S ljubavlju, Megan' na Netfliksu", napisala je u opisu objave, podijelivši promotivnu fotografiju prve sezone serijala. "Nominovani smo za Emi u kategoriji za izuzetan lifestyle serijal!"

Pogledajte kadrove iz serije:

Emisija se takmiči protiv još četiri programa u istoj kategoriji: "A Different Breed", "George to the Rescue", "The Motherhood" i "The Wizard of Paws". Pobjednik će biti proglašen na ceremoniji dodjele Dnevnih Emi nagrada u petak, 30. oktobra. (Ovu ceremoniju ne treba miješati sa Primetime Emi nagradama, koje će se održati u ponedjeljak, 14. septembra.)

Dok jedni smatraju da je nominacija za kulinarski šou potpuno nezaslužena i da Megan samo koristi svoj status, drugi brane njen novi projekat tvrdeći da je emisija izuzetno zabavna i profesionalno odrađena.

Serijal je premijerno prikazan na Netfliksu u martu 2025. godine. U svakoj epizodi Megan se pojavljuje kao domaćin svojim prijateljima i dijeli svoj pristup kuvanju, ugošćavanju i svakodnevnom životu. Emisija je okupila brojne zvijezde iz svijeta šou-biznisa i kulinarstva, među kojima su Mindi Kaling, Krisi Tigen, Tan Frensi, Džej Šeti i šef Roj Čoi.

With love, Meghan Izvor: YouTube

Takođe, u serijalu su se pojavili i mnogi Meganini prijatelji i članovi porodice, uključujući šminkera Danijela Martina, instruktorku pilatesa Heder Dorak, Keli Zajfen, Lindzi Rot, njenu majku Doriju, pa čak i njenog supruga, princa Harija. (Ipak, njena i Harijeva djeca, princ Arči i princeza Lilibet, nisu se pojavljivali u serijalu.)

Pogledajte fotografije Megan i Harija:

Vidi opis Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kola SULAIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printcreen / extratv Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JLPPA / Bestimage / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Serija je ubrzo nakon premijere obnovljena za drugu sezonu, koja je snimljena odmah nakon prve. Druga sezona je premijerno prikazana samo nekoliko mjeseci kasnije, u avgustu 2025. godine, a nakon nje je u novembru uslijedio i praznični specijal.

Serijal još uvijek nije obnovljen za treću sezonu. U martu je portparol bračnog para Saseks izjavio za magazin Variety da će se "projekat 'S ljubavlju, Megan' nastaviti u vidu sezonskih specijala", što ukazuje na to da će emisija preći na povremeni format umjesto redovnog emitovanja cijelih sezona.

Vidi opis Serija Megan Markl nominovana za Emi nagradu: Pokazala kako kuva i ugošćuje bogataše, pa podijelila javnost Megan Markl princ Hari na koncertu Bijonse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen/ The Royal Family Channel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram / meghan Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / meghan Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Netflix Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Mondo.rs)