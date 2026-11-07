Optužbe protiv Tome Markla uključuju posjedovanje nedozvoljenih fotografija djece.

Izvor: Youtube printscreen/ Entertainment Tonight, Youtube printscreen/ Emma Grede

Tomas Markl, otac Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa, pojavio se pred sudom nakon što je optužen za posjedovanje materijala koji prikazuje s*ksualno zlostavljanje djece.

Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je Markl uhapšen na osnovu federalne tužbe koja ga tereti za posjedovanje nedozvoljenih fotografija djece. Ovaj 82-godišnjak priveden je na Floridi nakon što je FBI pretresao dva skladišta na području Los Anđelesa, koja je iznajmljivao gotovo dvije decenije. Markl je ranije odbacio ovakve tvrdnje, nazivajući ih "bolesnim lažima".

Vidi opis Otac Megan Markl pred sudom zbog sumnje na pedofiliju: U kolicima ga doveli u sudnicu, ovo mu stavljaju na teret Tomas Markl: Megan i Hari će me videti na sahrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HARD MEXIT Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia Br. slika: 5 5 / 5

Saslušanje je trajalo pola sata, a federalna tužiteljka Kortni Deri iznela je optužbe. Markl je u sudnicu uveden u invalidskim kolicima, u pratnji dva savezna šerifa, obučen u crne pantalone i crnu majicu.

Sud mu je odredio kućni pritvor uz elektronski nadzor u domu za stara lica na Floridi u kojem trenutno boravi. Na ovom ročištu se nije izjašnjavao o krivici, a datum formalnog izjašnjenja pred sudom u Kaliforniji biće naknadno određen. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa nisu komentarisali njegovo hapšenje.

Direktor FBI-ja Keš Patel izjavio je da su vlasti reagovale brzo:

"Gospodin Markl je, prema navodima, targetirao nevinu djecu i svojim krivičnim djelima pokušao da im oduzme nevinost. FBI će iskoristiti sve raspoložive resurse da zaštiti djecu nijedan predator neće imati sigurno utočište u ovoj zemlji niti bilo gdje gdje pokuša da se sakrije."

Pretres skladišta koja je iznajmljivao od 2008. godine, uz posljednju uplatu izvršenu u oktobru ove godine, rezultirao je zapljenom oko 78 predmeta. Među njima su negativi filmova, slajdovi i knjige za koje agenti tvrde da sadrže sporni materijal. Na fotografijama se nalazi muškarac starosti između 30 i 40 godina, što ukazuje na to da materijal datira unazad nekoliko decenija.

Prošlog mjeseca policija na Filipinima obezbijedila je nalog za pregled uređaja iznijetih iz njegovog nekadašnjeg doma u toj zemlji. Četiri kutije sa materijalom — uključujući računare, telefone, čvrste diskove i stare video-kasete — policiji je predao Meganin polubrat, Tomas Markl Mlađi. Tomas Markl Stariji preselio se na Filipine prošle godine nakon niza moždanih udara, gdje je živio do maja, a potom se vratio na Floridu radi rehabilitacije i učenja ponovnog hoda nakon amputacije noge.

Londonska policija potvrdila je u oktobru da je još 2019. primila pismo sa optužbama na njegov račun izvan teritorije Ujedinjenog Kraljevstva. Te informacije prosleđene su kabinetu vojvode i vojvotkinje od Saseksa, ali nisu podijeljene sa drugim organima gonjenja, zbog čega se policija sama prijavila Nezavisnoj kancelariji za kontrolu rada policije (IOPC) radi provere postupanja.

U izjavi datoj u oktobru, kada su se tvrdnje prvi put pojavile, Megan je poručila:

"Duboko sam uznemirena vijestima koje su se pojavile u posljednja 24 sata, i moje misli su sa svakim djetetom koje je pretrpjelo bilo kakvu štetu."

Megan nije u kontaktu sa ocem od 2018. godine, a sve veze u potpunosti je prekinula prošle godine.

(Mondo)