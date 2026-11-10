Dejvid Valijams optužen za seksualni napad na maloljetnicu: Sud odbio da mu sakrije identitet

Dejvid Valijams, pisac knjiga za decu, danas je raskrinkan na sudu u Velikoj Britaniji, kada je odbijena žalba da se sakrije njegov identet u jezivom slučaju

Izvor: Britain's Got Talent.

Britanski komičar Dejvid Valijams suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje i neprimjereno ponašanje prema mladim ženama.

Jedna od žena tvrdi da ju je napastvovao kada je imala 15 godina, dok je on imao 36.

Sud je odbio njegov zahtjev da zabrani objavljivanje medijske istrage, ali nije utvrđivao istinitost iznesenih optužbi.

Britanski komičar i pisac za djecu Dejvid Valijams (55), poznat po seriji "Mala Britanija" i kao nekadašnji član žirija šou-programa "Ja imam talenat", našao se u centru ozbiljnih optužbi za seksualno uznemiravanje i neprimjereno ponašanje prema mladim ženama i tinejdžerkama.

Optužbe su objavljene nakon što je Visoki sud u Londonu odbio njegov zahtjev da zabrani medijima "Gardijan" i ITV objavljivanje rezultata višegodišnje istrage. Među ženama koje su iznijele svoja iskustva nalazi se i Džejd, koja tvrdi da ju je Valijams seksualno napastvovao kada je imala samo 15 godina.

Valijams negira sve optužbe i tvrdi da nije seksualni predator niti da je prekršio zakon. Sud, takođe, nije utvrđivao istinitost iznesenih tvrdnji, već je odlučivao o tome da li medijima treba zabraniti njihovo objavljivanje.

Izvor: YouTube/BritainsGotTalent

Djevojčica imala 15 godina kada ju je upoznao

Džejd je za "Gardijan" i ITV ispričala da ju je Valijams kontaktirao putem interneta, nakon čega su se dogovorili da se sastanu u londonskom Sohou. Prema njenim tvrdnjama, komičar ju je potom svojim automobilom "aston martin" odvezao u svoju kuću, vilu Supernova Hajts, koja je nekada pripadala Noelu Galageru, članu grupe "Oejzis".

Džejd tvrdi da ju je Valijams, koji je tada imao 36 godina, zagrlio, a zatim poljubio.

"Zamolio me je da priđem i zagrlio me. Tada me je poljubio", ispričala je ona.

U nastavku je opisala šta se, prema njenim navodima, dogodilo:

"Podigao mi je majicu i sisao mi dojku, a zatim je pokušao da mi spusti ruku u svoje pantalone. Tada sam se odmakla i rekla: 'Ne'. U tom trenutku je imao erekciju", navela je Džejd.

Istakla je da nije željela seksualni odnos niti bilo kakav intimni kontakt s njim.

"Nisam bila spremna za seks. Nisam željela to da radim, ni sa njim ni sa bilo kim drugim. Uopšte nisam željela da me dodiruje na taj način. Mislim, imala sam samo 15 godina. To je seksualni napad. To je vrbovanje i manipulisanje maloljetnicom. To je potpuno pogrešno u svakom pogledu", rekla je ona.

Izvor: Britain's Got Talent.

Džejd je navela i da se Valijamsu ranije povjerila da je kao dijete bila seksualno zlostavljana od druge osobe. Prema njenim riječima, on joj je tada odgovorio: "Žao mi je što to čujem."

Sud odbio zahtjev za zabranu objavljivanja

Valijams je pred Visokim sudom pokušao da spriječi objavljivanje rezultata istrage "Gardijana" i ITV-a. Njegovi advokati tvrdili su da bi objavljivanje optužbi moglo ozbiljno da ugrozi njegov život, navodeći da je komičar ranije pokušao da izvrši samoubistvo.

Sudija Metju Niklin odbacio je zahtjev za zabranu objavljivanja, ocijenivši da je riječ o pitanjima od značajnog javnog interesa i da bi takva zabrana predstavljala ozbiljno ograničenje slobode medija.

Ipak, sud nije utvrđivao da li su optužbe protiv Valijamsa tačne. Odluka se odnosila isključivo na pravo medija da objave rezultate svoje istrage.

Prema navodima "Gardijana" i ITV-a, tokom trogodišnje istrage razgovarali su sa više od 100 osoba, među kojima je bilo više od 30 ljudi koji su imali neposredna saznanja o ponašanju komičara.

Dejvid Valijams vrbovao tinejdžerke Izvor: BBC News

Valijams negira optužbe

U izjavi dostavljenoj medijima, Valijams je odbacio tvrdnje da je koristio slavu i uticaj kako bi iskorištavao žene i djevojke.

"Ja nisam seksualni predator. Nisam prekršio zakon", poručio je komičar.

Dodao je da je u prošlosti ponekad postupao nepromišljeno prema ženama sa kojima je imao neobavezne odnose i da nije uvijek dovoljno vodio računa o njihovim osjećanjima.

"Žao mi je što su neke žene koje sam upoznao prije deset ili 20 godina sada izrazile povrijeđenost ili ljutnju", naveo je.

Istraga je, osim tvrdnji o kontaktima sa tinejdžerkama, obuhvatila i navode o neprimjerenom ponašanju i seksualnom uznemiravanju u profesionalnom okruženju, uključujući period kada je Valijams bio član žirija emisije "Britanija ima talenat".

Dejvid Valijams proslavio se serijom "Mala Britanija", a poznat je i po knjigama za djecu koje su prodate u desetinama miliona primjeraka širom svijeta. Iz emisije "Britanija ima talenat" otišao je 2022. godine.