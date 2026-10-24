Igrao Budimira Trajkovića, pa nestao iz javnosti: Danas ga niko ne bi prepoznao (Foto)

Predrag Bolpačić, poznat kao Buda iz filma "Ljubavni život Budimira Trajkovića", se povukao iz javnog života.

Izvor: Youtube/printscreen/MARCUS

Davne 1977. godine, Predrag Bolpačić odigrao je naslovnu ulogu u kultnom filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića", u režiji Dejana Karaklajića. Preko noći je postao simbol svih onih nesigurnih, smotanih tinejdžera koji maštaju o pravoj ljubavi.

Ipak, danas ga vjerovatno niko ne bi prepoznao na ulici. Predrag je ulogu čuvenog Bude dobio na audiciji kada je imao 17 godina i bio član amaterskog pozorišta "Žikica Jovanović Španac", a to mu je ujedno bio i filmski debi.

Ovako je on izgledao u filmu:

Filmske roditelje igrali su mu velikani Milena Dravić i Ljubiša Samardžić, dok je ulogu djevojke iz zgrade u koju se zaljubljuje tumačila pokojna hrvatska glumica Marina Nemet. Film je ostvario ogroman uspjeh, a sa Budinim ljubavnim jadima poistovećivale su se generacije širom bivše Jugoslavije.

Ljubavni zivot Budimira Trajkovica Budin prvi i drugi pokusaj u liftu Izvor: YouTube

"Nisu svi baš idealisti kao Buda, bar ne pokazuju, ali u suštini svi mi čeznemo za pravom ljubavlju.To je, možda, jedna od osnovnih stvari koje muče mlade. Mnogi nisu razumjeli kraj i svi hoće da znaju šta je to sa mnom bilo na kraju filma, jesam li otišao ili sam ostao. Meni se sviđa što je to ostavljeno ljudima da po svojoj želji shvate. Ja lično shvatam kraj tako što je moje srce tu, u Beogradu, ostalo uz nju, a ja faktički otišao", pričao je svojevremeno Bolpačić.

Evo kako on danas izgleda:

Baš kao što je Buda faktički otišao, tako se i Predrag zauvijek oprostio od glumačke scene. Zabilježio je još samo jednu manju epizodnu ulogu u ostvarenju "Nije nego", upisao Saobraćajni fakultet i potpuno se povukao iz javnog života.

O njegovom privatnom životu nakon filmskog uspjeha malo se zna. Poznato je da ima dva sina iz dva braka, a mediji su pre nekoliko godina pisali da je preživio čak tri infarkta. Na društvenim mrežama nedavno je isplivala njegova novija fotografija, a rijetko ko bi u ovom čovjeku danas prepoznao najpoznatijeg tinejdžera bivše Jugoslavije.

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(MONDO)