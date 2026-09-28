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Sjećate li se bebe sunca iz Teletabisa? Nećete vjerovati kako danas izgleda, i sama je postala majka

Sjećate li se bebe sunca iz Teletabisa? Nećete vjerovati kako danas izgleda, i sama je postala majka

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Lice nasmijane bebe-sunca koja je grijala Teletabise sa neba, mnogim generacijama je ostalo neizbrisivo urezano u sjećanju.

Kako danas izgleda beba sunce iz Teletabisa Izvor: YouTube printscreen

Ako ste odrastali krajem devedesetih i početkom dvijadašitih godina uz kultne "Teletabise", lice nasmijane bebe koja ih je pozdravljala sa neba sigurno vam je ostalo neizbrisivo urezano u sjećanju.

Iza tog najpoznatijeg dječjeg osmijeha na svetu krila se Džesika Džes Smit, koja danas ima 30 godina i već skoro dvije godine uživa u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi majke.

Godinama krila da je bila beba-sunce u "Teletabisima" 

Generacije su je gledale kao bezbrižnu, nasmijanu bebu na nebu, a Džes danas živi potpuno drugačiju i mirniju svakodnevicu. Od 1997. pa sve do 2003. godine bila je zaštitno lice jednog od najprepoznatljivijih dječijih programa svih vremena, ali je godinama mudro izbjegavala da u javnosti govori o tome da je upravo ona bila čuvena beba Sunce.

Danas na svojim društvenim mrežama Džesika deli sasvim drugačije, intimne trenutke, dragocene fotografije ćerke Popi, porodičnu atmosferu i detalje iz privatnog života, zbog čega se mnogi vjerni fanovi iznova iznenade i zapitaju koliko je vremena zapravo prošlo od emitovanja serije.

Pogledajte kako ona sada izgleda:

I kćerka gleda Teletabise

Početkom 2024. godine Džes je postala majka djevojčice, a prelepu vest je tada podelila izuzetno emotivnom fotografijom na kojoj se videla mala ruka njene bebe kako je čvrsto drži za prst. Ta objava izazvala je pravu lavinu reakcija i veliku pažnju, posebno među onima koji je i dalje pamte kao bebu iz televizijskog Sunca. Ubrzo su internetom počele da kruže i simpatične fotomontaže na kojima je umjesto Džesinog lica iz originalne serije ubačeno lice njene ćerke Popi, što je mnogima probudilo duboku nostalgiju.

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Tagovi

beba nekad i sad sunce crtani filmovi

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