Lice nasmijane bebe-sunca koja je grijala Teletabise sa neba, mnogim generacijama je ostalo neizbrisivo urezano u sjećanju.

Izvor: YouTube printscreen

Ako ste odrastali krajem devedesetih i početkom dvijadašitih godina uz kultne "Teletabise", lice nasmijane bebe koja ih je pozdravljala sa neba sigurno vam je ostalo neizbrisivo urezano u sjećanju.

Iza tog najpoznatijeg dječjeg osmijeha na svetu krila se Džesika Džes Smit, koja danas ima 30 godina i već skoro dvije godine uživa u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi majke.

Godinama krila da je bila beba-sunce u "Teletabisima"

Generacije su je gledale kao bezbrižnu, nasmijanu bebu na nebu, a Džes danas živi potpuno drugačiju i mirniju svakodnevicu. Od 1997. pa sve do 2003. godine bila je zaštitno lice jednog od najprepoznatljivijih dječijih programa svih vremena, ali je godinama mudro izbjegavala da u javnosti govori o tome da je upravo ona bila čuvena beba Sunce.

Danas na svojim društvenim mrežama Džesika deli sasvim drugačije, intimne trenutke, dragocene fotografije ćerke Popi, porodičnu atmosferu i detalje iz privatnog života, zbog čega se mnogi vjerni fanovi iznova iznenade i zapitaju koliko je vremena zapravo prošlo od emitovanja serije.

Pogledajte kako ona sada izgleda:

Vidi opis Sjećate li se bebe sunca iz Teletabisa? Nećete vjerovati kako danas izgleda, i sama je postala majka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / j.smith_1995 Br. slika: 6 6 / 6 AD

I kćerka gleda Teletabise

Početkom 2024. godine Džes je postala majka djevojčice, a prelepu vest je tada podelila izuzetno emotivnom fotografijom na kojoj se videla mala ruka njene bebe kako je čvrsto drži za prst. Ta objava izazvala je pravu lavinu reakcija i veliku pažnju, posebno među onima koji je i dalje pamte kao bebu iz televizijskog Sunca. Ubrzo su internetom počele da kruže i simpatične fotomontaže na kojima je umjesto Džesinog lica iz originalne serije ubačeno lice njene ćerke Popi, što je mnogima probudilo duboku nostalgiju.