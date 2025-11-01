Hoće da zabrane Mašu i medvjeda? Zbog navoda da loše utiče na djecu se oglasili i psiholozi

Potegnuto je pitanje zabrane crtanog filma Maše i medvjed, zbog navodnog lošeg uticaja na djecu. Evo šta o tome kažu psiholozi.

Izvor: Youtube/Screenshot/Masha and The Bear

Ruski crtani film "Maša i medved" već godinama unazad je veoma popularan i na ovim prostorima. Klinci obožavaju avanture nestašne djevojčice Maše i njenog prijatelja mede, ali u posljednje vrijeme se u Rusiji sve češće čuju pozivi da se ovaj crtać zabrani na televiziji i striming platformama jer je "u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima."

Djevojčica živi bez roditelja

Animirani crtać "Maša i medvjed" suprotstavlja se tradicionalnim ruskim vrijednostima, izjavio je politikolog, politički strateg i javna ličnost Vadim Popov. Stoga je pozvao na ograničenja emitovanja serije na ruskoj televiziji i striming platformama. Po njegovom mišljenju, zaplet u kojem Maša ostaje u šumi bez roditelja i odgaja je medvjed mogao bi imati štetan uticaj na dječiju percepciju punopravne i jake porodice.

On navodi da je "čudan i opasan primjer" to što glavna junakinja Maša živi sama, bez roditelja, a ističe i da je "hirovita, ako ne i potpuno problematična", podsećajući da je se u prvoj epizodi sve životinje plaše.

"Još jedna scena koju ne bih prikazivao djeci, posebno djevojčicama, jeste trenutak ljubavi prema medvjedu. Medvjedica slama srce dobrom medvjedu, preferirajući onog sa jačom šapom i bogatijim buketom", dodao je Popov.

U Rusiji pozivaju na zabranu Maše i medveda

Izvor: Youtube/Screenshot/Masha and The Bear

Kao odgovor na ovaj prijedlog, pisac Oleg Roj je predložio da se animiranoj seriji doda oznaka 12+ umjesto zabrana. Trenutno, animirana serija nema starosna ograničenja.

"Projekat Maša i Medvjed je divan crtani film, moj pravi favorit. Ali, po mom mišljenju, potpuno je za odrasle: glavni lik čini dvosmislena djela. Zbog svojih mladih godina, djeca ne mogu kritički da ih procijene — jednostavno ih kopiraju", rekao je Roj za TASS, a prenosi m24.ru.

Može da nanese štetu?

Aleksandar Šolohov, prvi zamjenik predsednika Odbora Državne dume za kulturu, doveo je u pitanje potrebu za dodavanjem starosnog ograničenja popularnom crtaću, izvještava Gazeta.ru.

"Ne mogu reći da sam vidio cijelu seriju, ali iz odlomaka koje sam vidio, nisam stekao utisak da je 'samo za odrasle'. A sam predloženi starosni raspon je zagonetan: šta je tačno osnova za ovu odluku?" Izrazio je uvjerenje da takvi prijedlozi ne služe ničemu i samo izazivaju nezdravo interesovanje.

Riječ psihologa

Dječiji psiholog Marija Ovčarova, u razgovoru za Moskva 24, primijetila je da kada su u pitanju takvi crtani filmovi, mnogo toga može zavisiti od tumačenja gledaoca.

"Možete vidjeti ovu djevojčicu kako živi sama sa medvjedom, bez porodice. Možete to vidjeti kroz prizmu Maše kao usvojenog deteta, a medvjed pokušava da se brine o njoj i njeguje je. Životinje su porodični prijatelji. Tada to postaje priča o adaptaciji, hrabrosti i dječjem razumijevanju da u svijetu postoje potpuno različite ličnosti", primijetila je psihologinja.

Analitičke vještine djece još nisu u potpunosti razvijene, pa će im biti lakše ako narator pruži pouku na početku i kraju epizode.

Ona je takođe podsjetila kako su današnji odrasli mogli imati polarizovane reakcije na crtani film "Pa, samo čekajte!" kao djeca. "Kao djeca, mnogi su ga gledali apstraktno, ne razmišljajući o vuku koji puši ili zašto juri zeca. Djeca ne razvijaju psihološke profile likova; često im nedostaje uvid i analiza koji dolaze sa godinama", objasnila je stručnjakinja.

U Rusiji pozivaju na zabranu Maše i medveda

Izvor: Youtube/Screenshot/Masha and The Bear

Stručnjakinja smatra da bi daleko veću pažnju trebalo posvetiti ograničavanju izloženosti djece sadržaju koji sadrži otvoreno nasilje, koji se takođe često prikazuje u animiranom obliku. Ona je opisala Mašu i medvjeda "simpatičnim crtanim filmom o nezavisnoj djevojčici, oslobođenim od svega što bi moglo da naškodi dječijoj psihi".

Takođe je napomenula da preporučeno vrijeme provedeno ispred ekrana zavisi od uzrasta. Djeca mlađa od 6 godina ne bi trebalo da gledaju više od 20 minuta, dok oni uzrasta od 6 do 12 godina ne bi trebalo da provode više od 40 minuta uz ekran. Tinejdžeri uzrasta od 13 do 17 godina bi trebalo da provode više od dva sata ispred ekrana, objasnila je Ovčarova.

Kontroverzni aspekti crtanog filma "Maša i medved" mogli bi postati razlog za razgovor sa djecom, primijetila je dječjii klinički psiholog Elena Morozova u intervjuu za Moskva 24.

"Po mom mišljenju, crtani film je veoma sladak, sladak i duhovit. Da, ponekad, poput glavnog junaka, može biti drzak, ali i djeca se tako ponašaju. Ovo je dobra prilika da jednostavno razgovarate sa svojim djetetom o tome koje obrasce ponašanja vrijedi oponašati, a koje ne.Ovo ne može pokvariti razumijevanje normalne, zdrave porodice".

Generalno, prema riječima psihologa, roditelji bi prvo trebalo da gledaju crtane filmove sa svojom djecom kako bi objasnili šta se dešava i odgovorili na djetetova pitanja.

"U budućnosti, djeca bi trebalo da nauče da biraju šta žele da gledaju i da samostalno razumiju šta se dešava. Najbolje je da se ovo uvodi postepeno, a dijete će razviti sopstvene unutrašnje kriterijume za procjenu", dodaje psiholog.