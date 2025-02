Inspiraciju pronašli u kćerki: Roditelji iz Kostajnice kreirali crtani film (VIDEO)

Roditelji četvoro djece Milena i Neven Đenadija iz Kostajnice, inspirisani petogodišnjom kćerkom Nevom, kreirali su crtani serijal "Neva bez granica", a prvu epizodu pod nazivom "Neva i magični svijet Nikole Tesle" premijerno su prikazali na društvenim mrežama.

Izvor: Srna/Marija Adamović

Đenadija je rekao da su on i supruga inspiraciju pronašli u kćerki Nevi, njenom posebnom karakteru, maštovitosti i radoznalosti.

Želja im je, kako kaže, bila da ovaj crtani film, čija je prva epizoda prikazana sinoć, bude prilagođen današnjoj djeci, te da bude edukativan, ali i zanimljiv.

"Priče i avanture su takve da sadrže mješavinu dječije mašte i stvarnih činjenica. Vjerujemo da je ovo odličan način da naše velike naučnike, njihove izume i postignuća približimo našim najmlađima, kao i da djecu zainteresujemo za kvalitetne i poučne teme, za koje smatramo da nedostaju u današnje vrijeme", naveo je Đenadija.

Đenadija je istakao da on i supruga nisu zadovoljni sadržajima koji se serviraju najmlađim naraštajima, te da su odlučili da naprave svojoj djeci ono što misle da je poučno, zdravo i zabavno.

"Mislim da su svakome njegova djeca inspiracija za neki rad, ambiciju i uopšte život, pa tako i nama naša Neva, kao najstarija, sa svojim neiscrpnim pitanjima, nestašlucima i karakterom", ističe Đenadija.

Film je urađen uz pomoć vještačke inteligencije, a scenario potpisuju Nevini roditelji.

"Prva epizoda ovog animiranog serijala je sa Teslom, jer je to bio i prvi naučnik za koga nas je Neva pitala, a ja sam shvatio da to trebam uraditi jer sam 2016. godine dobio odlikovanje Tesline naučne fondacije i znao sam da je to put kojim treba ići i da prva epizoda mora biti priča o ovom naučniku", navodi Đenadija.

Najavljuje da će sljedeće epizode ovog animiranog serijala biti sa našim naučnicima i poznatim ljudima, a i ponekim strancima, jer djeca treba da uče o svemu korisnom. Biće obrađeni i događaji, države, kulturno nasljeđe i slično.

Prema Đenadijinim saznanjima, ovo je prvi takav animirani film urađen na našim prostorima, i to na engleskom i srpskom jeziku, a u planu su i verzije na ruskom i španskom.

Prva Nevina crtana avantura, kao i one koje slijede, može se pogledati Jutjub kanalu i "Fejsbuk" stranici "Neva bez granica".

(Srna)