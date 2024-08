Zanimljivosti o plavušanu koji je svima obilježio djetinjstvo: Tri žene se borile za njega, a frizuru pozajmio

"Džoni Bravo" je američki crtani film čiji je tvorac Van Partibl, a lik mišićavog plavušana s neobičnom frizurom mogima je obilježio djetinjstvo.

Mnogi se sjećaju trenutka kada su pojavile satelitske antene, a oni koji su među prvima dobili prilike da gledaju kanale koji su do tada bili dostupni samo dalekim zemljama, postali su najpopularniji u društvu. Svakako kanal koji je tada osvojio srca mališana bio je kanal Cartoon Network i bezbroj crtanih filmova zbog kojih se trčalo iz škole kući ili kod drugara koji ima satelistku antenu.

"Skubi Du", "Dexter's laboratory", "Ed, Edd n Eddy"... postali su najpopularniji likovi o kojima se pričalo na svakom igralištu, u školi ili na ulici, a još jedan od likova koji je tada osvojio srca onih najmlađih svakako je bio i mišićavi plavušan karakteristične frizure "Džoni Bravo".

Premijerno je pušten 7. jula, 1997. na Cartoon Network, imao je 65 epizoda i četiri sezone. Neke stvari o legendarnom Džoniju su ostale mnogima napoznate, a evo nekoliko zanimljivosti koje sigurno niste znali o njemu.

Zašto je imao takvu frizuru i kako je dobio ime?

Ime je preuzeto od kreatora "Džonija Brava", Vana Partibla, čije puno ime glasi Efram Đovani Bravo Partibl. Prema kreatoru "Džonija Brava", Džoni je dobio ime i po filmu iz 1973. "Adios, Johnny Bravo".

Inspiracija za frizuru Džoni Brava je iz filma "Johnny Suede" iz 1991. godine, koji je imao lik Breda Pita. Kada je Van Partible rekao glumcu koji je davao glas Džoniju Bravu, Džefu Benetu, da želi da lik zvuči kao Elvis, Benet je imao samo jedno pitanje: "Star ili mlad (Elvis?)" Benet je objasnio da su to u osnovi dva jedinstvena glasa, pri čemu mlađi Elvis zvuči mnogo brže i energičnije, dok bi stariji Prisli zahtevao od Beneta da produbi i "uspori".

Partibl je tražio nešto više u sredini, što je rezultiralo konačnim glasom Brava. Iako je Van čuo mnogo Elvisovih imitatora za tu ulogu, rekao je da je Benet jedini koji je otišao dalje od imitacije i postao stvarni lik.

Partibl je tražio nešto više u sredini, što je rezultiralo konačnim glasom Brava. Iako je Van čuo mnogo Elvisovih imitatora za tu ulogu, rekao je da je Benet jedini koji je otišao dalje od imitacije i postao stvarni lik.

Tri žene iz Cartoon Network-a se izborile za Džonija

Nakon Partiblovog početnog predstavljanja, Cartoon Network se vodio mišlju da odustanu od Džonija Brava, uz objašnjenje "da nije dovoljno crtani". Ipak, tri istaknute žene na mreži, Elen Kokril, Dženet Mazoti i Džuli Kejn-Rič, su se borile da šou bude deo njihovog portforilija (Cartoon Network-a). A kako je nastao?

Dok je studirao animaciju na Univerzitetu Loiola Marimount, Partibl je napravio kratki animirani film za svoj završni radni projekat pod nazivom "Mess o' Blues". Kratki film se fokusira na lik koji nije daleko od Elvisovog imitatora, koji izgleda kao mnogo mršaviji Bravo sa crnom kosom i jednim od kraljevih zaštitnih znakova belih kombinezona.

Film je poslat kompaniji "Hana-Barbera", koja je nakon pokretanja Cartoon Network-a bila u potrazi za novim talentima. Nakon što je dobio priznanje od studija, Partibl je doveden da predstavi seriju zasnovanu na filmu. Van se proširio na početni projekat, uključujući redizajn i rebrendiranje glavnog lika u Džonija Brava. Do danas nije bilo zvaničnog izdanja "Mess o’ Blues-a", iako neki dijelovi snimka postoje.

Postojao je samo jedan problem, Partibl je bio pod nadzorom

Jedna od najupečatljivijih stvari o Džoniju Bravu, posebno u poređenju sa njegovim savremenicima, je njegov minimalistički dizajn likova. Linije i strani detalji su svedeni na minimum - toliko da sam Bravo često ima lice koje se sastoji od velikih crnih krugova za naočare i nekoliko jednostavnih linija za nos.

Sve je ovo bio dio Partiblove vizije, jer je bio inspirisan radom čuvenog ilustratora Al Hiršfelda, koji je bio najpoznatiji po svojim karikaturama brodvejskih zvijezda i poznatih ličnosti sa velikog ekrana.

Kada je Cartoon Netvork prihvatio Partible-ov predlog za Džonija Brava, postojao je samo jedan problem: Partible nikada ranije nije radio na punopravnoj TV emisiji. "Moj novi producent, Lari Huber, rekao mi je da će ovo biti vrsta postdiplomske škole u ​​kojoj ću naučiti kako da pravim crtane filmove od temelja u studijskom sistemu", napisao je Partible na svom blogu.

Prvobitni ugovor za koji je Partible potpisao bio je "postepeni dogovor", koji je opisao kao: "Biću pod pažljivim nadzorom i procijenjivanjem nakon svakog koraka proizvodnje da vidim da li žele da nastave da idu dalje."

Ispostavilo se da je iskustvo bio blagoslov. U to vrijeme, Cartoon Network je želio da eksperimentiše, a Partiblova mladost i neiskustvo bili su nešto na šta je mreža bila spremna da se kocka. U potrazi za jedinstvenim stilom kreatora početnika, kompanija je dozvolila Partiblu da napravi crtani na svoj način.

Scenario za "Džonija Brava" je pisao i legendarni Džozef Barbera

Cilj za "Hanu-Barberu" u to vreme bio je da stvori nove emisije koje su i dalje delovale kao klasična serija koju je studio izbacio '60-ih i '70-ih. To je prilično lako postići kada je scenario pisao i čuveni Džozef Barbera. Iako Džo nije bio stalni član osoblja emisije, Partibl je opisao Barberinu ulogu u svom blogu - "Dakle, jednom nedjeljno bi nas posetio gospodin B, "pokupili bi mu moza"k i smišljali šale. Činilo se da uživa u glupoj šali koju smo imali u sobi."

Uticaj koji je Džoni Bravo imao na publiku je dobro dokumentovan, ali produkcija emisije je takođe pomogla u pokretanju karijera dva animatora: Seta Mekfarlana iz "Famili Guy"-a i kreatora ostvarenja "The Fairly OddParents" Buča Hartmana.

Mekfarlan je bio pisac i crtač za crtać "Džoni Bravo" tokom prve godine, dok je Hartman obavljao iste dužnosti, ali je takođe režirao 10 epizoda emisije 1997. Mekfarlan i Hartman su takođe radili na drugim emisijama Cartoon Network-a za "Hanu-Barberu" prije nego što su krenuli da stvaraju sopstvene serije kasnih 90-ih i ranih 2000-ih.

Mekfarlanu je rad na "Džoniju Bravu" pomogao da angažuje čuvenog glumca za "Family Guy"

U epizodi "Džoni Bravo upoznaje Adama Vesta", čuveni bivši Betmen (Adam Vest) priskače Džoniju u pomoć nakon što mama Bravo nestane (u stvarnosti, ona kasni oko jedan minut kada se vraća kući iz kupovine). Epizodu su napisali Hartman i Mekfarlan, gdje je budući kreator "Famili Guy"-a (Set Mekfarlan) prvi put upoznao čoveka (Adama Vesta) koji će na kraju postati gradonačelnik Kuahoga (zanimljivo, gradonačelnik Kuahoga, grada iz crtane serije "Family Guy", zove se Adam Vest).

"Pisao sam u emisiju 'Džoni Bravo' kada sam bio u 'Hani-Barberi', i on (Adam Vest) je glumio sebe. Bio je tako zabavan, i ima ovako nešto o njemu. Mislim da voli da igra ono po čemu je poznat, čak i na povremenim osnovama. On je zaista zabavan momak sa kojim se radi, i zaista dobija komediju. To nije tip situacije u kojoj samo dovodiš nekoga da se ismijava", rekao je Mekfarlan za The A. V. Club o Vestu.

Vorner Bros je želio da napravi film, Dvejn Rok Džonson je trebalo da glumi Džonija Brava, ali do realizacije nikada nije došlo. Džoni Bravo ima zanimljiv datum rođendana, 14. februar, tačnije Dan zljubljenih.

