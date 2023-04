Pravi Snupi zaista postoji: Upoznajte psa koji osvaja srca na društvenim mrežama (FOTO)

Vjerni pratilac Čarlija Brauna, možda je bigl, ali njegov dvojnik u stvarnom životu je mini šipadudli Bejli. Potpuno bijelog lica, crnog nosa i crnih ušiju, Bejli nevjerovatno liči na legendarnog crtanog junaka.

Izvor: Screenshot

Nevjerovatno simpatično lice jednogodišnjeg Bejlija privuklo je pažnju ljubitelja životinja na društvenim mrežama, a profil ovog američkog štenca na Instagramu za par dana je počelo da prati više od 145.000 pratilaca.

Bejlijev meteorski uspon do slave podstakao je Instagram nalog Doodle Dogs Club, koji je podijelio njegovu fotografiju pored slike "Pinatsovog" crtanog lika Snupija.

U objavi stoji: "Upoznajte Bejlija. Šipadudli, pljunuti Snupi! Sa tim velikim ušima i nosom kao dugme, Bejli je savršena stvarna verzija našeg omiljenog psa iz crtanog filma". Ovu objavu je komentarisalo preko sedam hiljada korisnika za tri dana od objavljivanja.

Mini šipadudli je rezultat ukrštanja starog engleskog ovčara sa minijaturnom pudlom. Obje rase su poznate po tome što su druželjubive i razigrane. Minijaturna sorta obično naraste do visine od oko pola metra i može težiti do 18 kilograma. Snupijeva rasa, bigl, je manjeg rasta i obično naraste do 33-38 centimetara.

Snupi se prvi put pojavio u stripu 4. oktobra 1950. Osmislio ga je Čarls M. Šulc, a izvorna ideja za njegov lik je bio Spajk, Šulcov pas iz djetinjstva. Snupi se prvi put se pojavio u uspravnom položaju 1956, u epizodi u kojoj vozi klizaljke na zaleđenom jezeru. Na samome početku Snupi nije pripadao Čarliju Braunu.

Na zvaničnoj stranici "Pinatsa" Snupi je opisan kao "ljubitelja i pisca knjiga. On je kolekcionar likovne umjetnosti i veliki poznavalac piva. Osim toga, njegova nezaustavljiva mašta pomaže da njegov život bude sve samo ne običan. Kao Leteći as, on je herojski bori se protiv Crvenog Barona. Kao Džo Kul, on je veliki pas u kampusu. Ali nijedna avantura ne može da se mjeri sa dremkom u njegovoj kućici – i buđenjem uz zasluženu večeru koju je specijalno za njega pripremio taj okrugloglavi klinac.“

Inače "Pinats" je počeo kao kratak strip u sedam američkih novina, ali pošto je postao izuzetno popularan, sada se prikazuje u hiljadama publikacija širom svijeta. Nakon uspjeha stripa, pojavile su se crtane epizode (1965—2006) u kojima je Snupiju glas pozajmljivao Bil Melendez.

Snupi i njegovi drugari danas se pojavljuju u knjigama, filmovima, televizijskim emisijama, čak i u modnim časopisima, a likovi su se udružili sa Nasom kako bi inspirisali studente da se opredijele za prirodne nauke.

(RTS)