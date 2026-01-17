Obožavali ste Popaja, a on je stvarno postojao: U crtaću bio faca, u stvari imao izdeformisano lice i nije bio mornar

Crtani junak Popaj, koji je generacijama bio simbol snage i hrabrosti, inspirisan je stvarnom ličnošću, iako mnogi vjeruju da je u potpunosti izmišljen.

Izvor: Youtube//Popeye And Friends Official/printscreen

Crtani "Popaj" je generacijama unazad bio omiljeni, a glavni junak je imao veliki uticaj na najmlađe, posebno na dječake, koji su zbog njega željeli da postanu snažniji. Mada većina misli da je priča o čuvenom mornaru izmišljena, mnogi se iznenade kada čuju da je takav čovek zaista postojao. A njegova života priča koja ostavlja bez daha bila je inspiracija za kultno ostvarenje.

Kako je nastao lik omiljenog snagatora?

Stvorio ga je Elzi Krisler Segar, poznati dizajner crtanih filmova koji je radio za Njujork tajms. Naime, Nev Iork Times je zamolio Segara 1919. godine da smisli novi lik iz crtanog filma koji će se pojaviti među mlađim generacijama.

Segar je bio iz grada zvanog Čester u Ilinoisu, SAD, u kojem je bilo mnogo zanimljivih ličnosti koje bi usvojio u svoje crtane filmove.

Inspiracija za Popaja bio je Frenk Figel, koga su meštani prozvali "Roki". Frenk je rođen 1868. godine i emigrirao je sa porodicom iz Poljske u Ameriku kao mlad. Veći dio svog života radio je kao barmen, a ne kao mornar, iako je uvijek govorio da želi da plovi oko svijeta.

Nadimak "Popaj"

Bio hrabar, imao je jaku bradu, debele ruke i pušio je kao odžak. Uvek bi nosio prugastu mornarsku majicu, kapu i nikada nije izlazio iz kuće bez lule za u ustima. Prirodna deformacija njegovog lica bila je to što je imao jedno oko veće od drugog, pa je tako dobio i nadimak „Pop-Eie“.

Iako je volio da ulazi u tuče, jer su ga ljudi smatrali nenormalno jakim za njegovu građu i godine, volio je i da bude ljubazan i da pomogne drugima, posebo slabijima od sebe. Ove iste karakteristike su predstavljene u crtanim filmovima "Popaj" kroz glavnog junaka.

Segar je upoznao Frenka u lokalnom baru u Česteru gdje je odmah znao da je to njegov lik iz snova. Njegovo srce je takođe bilo veliko, jer je volio da se igra sa djecom oko Čestera i priča im priče, a to je posebno inspirisalo dizajnera.

Lik je zaista eksplodirao i pojavio se u 500 novina širom Amerike, a kasnije, 1930-ih, čak je privukao pažnju širom svijeta. Nažalost, Sejdžer je umro u 45. godini 1938. godine, a 1947. i Frenk Figel.

Transformacija kroz vrijeme

Međutim, način na koji je Popaj prikazan početkom 1900-ih nije isti kao ono što je postao kasnije. Popaj je prvobitno bio poznat kao "Popaj, obalska straža", a ne mornar. To je zato što su drugi karikaturisti pronašli novu osobu koja je definisala izgled lika.

Njegovo ime se ne može naći u zapisima, ali se vjeruje da je preminuo tokom Drugog svjetskog rata boreći se protiv njemačke mornarice. Ova slika je redefinisala originalnog Popaja čineći ga hrabrim mornarom. Ako se pitate da li je bilo koji od dva "popaja" konzumirao velike količine spanaća, nikada se nije pominjalo. Pričalo se da je ideja oko ovog zelenog povrća koje daje ogromnu snagu Popaju nastala sa željom kako bi se djeca podstakla da ga više konzumiraju.

