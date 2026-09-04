Vesna Vukelić učestvovala je te 1990. na izboru za Miss YU '90.
Prije nego što je postala prepoznatljivo ime srpske estrade i rijaliti programa, Vesna Vukelić Vendi karijeru je pokušala da gradi u svetu modelinga.
Jedan od njenih prvih javnih nastupa bio je upravo 1990. godine na prestižnom izboru za Miss Jugoslavije, gdje se takmičila kao mlada manekenka i privukla pažnju javnosti.Izvor: Instagram/prasnjavihitovi/Printscreen
Snimak iz 1990. sada se pojavio na mrežama, a mnoginisu mogli da vjeruju kako je pjevačica nekada izgledala.
Pogledajte kako je Vendi izgledala na izboru:
Mnogi pišu da je bila jedna od najljepših na izboru.
Ipak, ubrzo nakon "izleta" u modeling vode, Vendi je odlučila da se probije u svijetu muzike, a gledali smo je i na filmu.
Pogledajte kako je Vendi izgledala nekad:
Isplivao snimak Vendi sa izbora za Mis: Ovako je pjevačica izgledala početkom devedesetih (Video)
Pogledajte kako Vendi danas izgleda:
Isplivao snimak Vendi sa izbora za Mis: Ovako je pjevačica izgledala početkom devedesetih (Video)
Bonus video: