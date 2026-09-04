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Isplivao snimak Vendi sa izbora za Mis: Ovako je pjevačica izgledala početkom devedesetih (Video)

Isplivao snimak Vendi sa izbora za Mis: Ovako je pjevačica izgledala početkom devedesetih (Video)

Izvor mondo.rs
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Vesna Vukelić učestvovala je te 1990. na izboru za Miss YU '90.

vesna vukelić vendi izbor za mis yu 90 Izvor: prinscreen/youtube/ YU Bombshells

Prije nego što je postala prepoznatljivo ime srpske estrade i rijaliti programa, Vesna Vukelić Vendi karijeru je pokušala da gradi u svetu modelinga.

Jedan od njenih prvih javnih nastupa bio je upravo 1990. godine na prestižnom izboru za Miss Jugoslavije, gdje se takmičila kao mlada manekenka i privukla pažnju javnosti.

Izvor: Instagram/prasnjavihitovi/Printscreen

Snimak iz 1990. sada se pojavio na mrežama, a mnoginisu mogli da vjeruju kako je pjevačica nekada izgledala.

Pogledajte kako je Vendi izgledala na izboru:

Mnogi pišu da je bila jedna od najljepših na izboru.

Ipak, ubrzo nakon "izleta" u modeling vode, Vendi je odlučila da se probije u svijetu muzike, a gledali smo je i na filmu.

Pogledajte kako je Vendi izgledala nekad:

Pogledajte kako Vendi danas izgleda:

Bonus video:

Pogledajte

02:34
"ISISALA MU JE MOZAK KROZ POLNI ORGAN!" Vendi otkrila kako je Mis Svetlana zadovoljila Gavrilovića: SKAKUTAO JE OD SREĆE 3 MESECA
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

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Tagovi

pjevačice nekad i sad devedesete

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