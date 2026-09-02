Arijana Grande završila turneju u suzama: "Možda me dugo nećete vidjeti"

Arijana Grande emotivno je završila turneju "Eternal Sunshine" u Londonu i najavila povlačenje iz javnosti nakon višemjesečnih komentara o njenom izgledu.

Izvor: YouTube/Ariana Grande

Američka pjevačica Arijana Grande emotivno je završila svoju turneju "Eternal Sunshine" u Londonu, nakon čega slijedi njeno povlačenje iz javnog života.

Grande je tokom posljednjeg koncerta nekoliko puta bila na ivici suza, posebno tokom pjesme "One Last Time", koja je nakon terorističkog napada u Mančesteru 2017. godine dobila posebno značenje za njene fanove i preživjele napada.

"London, trebaće mi vaša pomoć za ovo", rekla je pjevačica, kleknuvši pred publikom tokom izvođenja pjesme.

Grande je prošlog mjeseca najavila pauzu od javnih pojavljivanja, nakon višemjesečnih komentara i spekulacija o njenom izgledu i zdravlju.

Ariana Grande has taken to the stage for the final show of the eternal sunshine tour ♡pic.twitter.com/FT7ZScEsZV — Arianators HQ (@TeamArianaHQ)September 1, 2026

Zbog odluke da se povuče iz javnosti odustala je i od uloge u predstavi "Sunday in the Park with George" Stivena Sondhajma, koja je trebalo da bude izvedena u londonskom Barbikanu narednog ljeta. Iz iste produkcije u utorak se povukao i njen kolega iz filma "Wicked", Džonatan Bejli.

Na pozornici u Londonu Grande nije pokazala znakove zdravstvenih problema, osim povrede stopala zbog koje je umjesto svojih prepoznatljivih visokih potpetica nosila čizme do koljena.

Uprkos tome, nastavila je da pleše i kreće se po pozornici, a glas joj je nakratko zadrhtao tokom pjesme "Nowhere, Nobody".

"Teško je vjerovati u savršen kraj", otpjevala je Grande.

Ariana Grande performs 'nowhere, nobody' live for the first time ever.pic.twitter.com/fthHA1JiXd — ؘ (@HitsAndCharts)September 1, 2026

Na kraju koncerta zahvalila je publici i poručila da će ovo iskustvo zauvijek čuvati.

"Ovo je bilo jedno od najljepših i najneobičnijih iskustava u mom životu. Imam najbolje fanove na svijetu. Voljela sam svaki trenutak koji smo proveli zajedno i željela sam da znate koliko sam zahvalna", rekla je.

"Ljudima je nekad potrebna pauza"

Grande je odluku o povlačenju objavila nakon što su se na društvenim mrežama pojavili komentari o njenom izgledu, uključujući zabrinutost zbog njene težine.

Njena portparolka tada je saopštila da pjevačica pravi "korak unazad od javnosti" zbog "beskrajnog i kontinuiranog javnog nadzora".

Grande je potom poručila fanovima da je odluku donijela promišljeno i da je ona dio plana o kojem je razmišljala duže vrijeme.

"Granice moraju da postoje. Ljudima je nekad potrebna pauza", rekla je tada.

Turneja "Eternal Sunshine" bila je njeno veliko vraćanje na scenu nakon sedam godina. Počela je u SAD u junu, a završena je serijom od 10 koncerata u londonskoj O2 Areni.

Sada ostaje pitanje kada će se Ariana Grande ponovo vratiti na scenu — jer je sama ranije nagovijestila da možda neće ponovo ići na turneju "još dugo, dugo".

(MONDO/BBC)