Haos na premijeri filma: Čovjek u pidžami spopao Arijanu Grande, obezbjeđenje spavalo

Sud u Singapuru osudio je jednog Australijanca na devet dana zatvora jer je zgrabio holivudsku zvijezdu Arijanu Grande na premijeri filma.

Izvor: x.com/ CynBabyErivo

Na singapurskoj premijeri filma "Wicked: For Good" 13. novembra, serijski napadač na slavne, Džonson Ven, poznat kao "Čovjek u pidžami", preskočio je barikadu i zgrabio Arijanu Grande za ruku, nakon čega ga je njena koleginica Sintija Erivo odgurnula i zaštitila pjevačicu, dok je Mišel Jo pomogla sve dok nije stiglo obezbjeđenje.

Incident, koji je snimljen i naširoko dijeljen na internetu, ukazao je na propuste u obezbjeđenju i ponovo skrenuo pažnju na njenu prošlu traumu iz bombaškog napada u Mančesteru 2017. godine.

Pogledajte dramu:

Cynthia screaming “Get off her, get off her. Don’t touch her” This should never have happened. Absolutely incomprehensiblepic.twitter.com/yH4ZIcOfnf — C ✧˖° ♡ (@CynBabyErivo)November 13, 2025

Među njegovim "žrtvama" i drugi slavni

Ven, koji je ranije ometao koncerte Kejti Peri, The Weeknd-a i Koldpleja, sada se suočava sa optužbama za remećenje javnog reda pred sudom u Singapuru, uz mogućnost novčane kazne do 2.000 singapurskih dolara.

Džonson Ven (26) proglašen je krivim za remećenje javnog reda zbog incidenta velikog publiciteta koji se dogodio prošlog četvrtka na azijskoj premijeri filma "Wicked: For Good".

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju Vena kako preskače barijere samo u čarapama, juri ka vidno šokiranoj Grande i hvata je za ramena dok skače gore-dole.

Izvor: x.com/ CynBabyErivo

Incident je izazvao ogorčenje u Singapuru, gdje su mnogi pozivali na hapšenje i deportaciju Vena, koji ima istoriju ometanja koncerata i događaja poznatih ličnosti. Nekoliko ljudi ga je optužilo da je "ponovo traumatizovao" Grande. Pop zvijezda koja je postala glumica ranije je govorila o tome da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja nakon samoubilačkog bombaškog napada na njen koncert u Mančesteru u maju 2017. godine, u kojem je poginulo 22 ljudi, a stotine su povrijeđene.

Na Venovom suđenju u ponedjeljak, sud je čuo da je dva puta pokušao da upadne na premijeru filma, prema izvještajima singapurskih medija. Neposredno nakon što je zgrabio Grande, njena koleginica Sintija Erivo ga je silom odvojila od nje, a obezbjeđenje ga je izvelo napolje, međutim, mnogi komentarišu da je obezbjeđenje "zakazalo" te da je kasno reagovalo. Zatim je drugi put pokušao da preskoči barikade. Obezbjeđenje ga je zaustavilo i ovaj put savladalo na zemlji.

Ven je potom objavio snimke incidenta na svojim nalozima na društvenim mrežama, zahvaljujući se Grande i tvrdeći da je "slobodan". Policija u Singapuru ga je uhapsila sljedećeg dana i optužila za remećenje javnog reda. Ven je priznao krivicu. Tužilaštvo je tražilo nedjelju dana zatvora za Vena, tvrdeći da je on "serijski uljez" koji javno prikazuje svoje ponašanje kako bi stekao popularnost na internetu.

Ven je objavio snimke na kojima ometa koncerte pjevačica Kejti Peri i The Weeknd-a, kao i upade na teren tokom raznih sportskih događaja. Austratlijski mediji su izvijestili da mu je zabranjen ulazak na neke stadione i da je dobio visoke novčane kazne.

Ven, koji nije imao pravnog zastupnika na sudu u Singapuru, rekao je sudiji u olakšavajućoj izjavi da "neće ponovo to uraditi". Prema singapurskim zakonima protiv remećenja javnog reda, Ven je mogao biti osuđen na do tri mjeseca zatvora, novčanu kaznu do 2.000 singapurskih dolara (1.167 funti; 1.537 dolara) ili oboje, prenosi BBC.

Grande se nije oglašavala o ovom slučaju, iako se tokom vikenda pojavljivala na javnim događajima u Los Anđelesu. Ali dva dana nakon incidenta, Erivo je izgleda aludirala na njega kada je govorila o svom odnosu sa Grande tokom snimanja filma, rekavši: "Prošle smo kroz mnogo toga u životu, u našem svakodnevnom radu... čak i ove posljednje nedjelje, budimo iskreni."

Pogledajte još slika Arijane Grande:

