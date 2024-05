"ZLICA" NAM PRIČA NEISPRIČANE PRIČE IZ OZA: Izašao trejer za novi film sa Arijanom Grande

Novi film sa Arijanom Grande u glavnoj ulozi, je filmska fantazija o vješticama i svijetu čarobnjaka iz Oza.

Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures

Trejler za film "Zlica" upravo je izašao, na sreću mnogobrojnih fanova koji su dugo očekivali ovo ostvarenje, koje govori o čudesnoj zemlji čarobnjaka iz Oza.

U glavnoj ulozi pojavljuje se Arijana Grande kao Glinda Aplend, kasnije kao Glinda Dobrica, i Sintia Erivo kao Elhaba Trop, kasnije kao Vještica Zlica Zapada.

Radnja filma

"Zlica" je proistekla iz istoimenog mjuzikla, i otkriva nam neispričane priče iz Oza. Mjuzikl je premijerno izveden 20023. a prikazivao se i na Brodveju sa Idinom Menzel i Kristin Čenovet u glavnim ulogama. Priča prati odnos Glinde i Elhabe - od protivnica do prijateljica do nevoljnih neprijatelja, dok se bore sa percepcijama koje su o njima kreirali drugi, dok se za to vrijeme uče da koriste svoje magične moći.

Film je pratila kontroverza oko ljubavi koja je planula na setu

Produkcija ove filmske fantazije bila je na udaru skandala, nakon što je odjeknula vijest da je Arijana Grande uplovila u vezu sa kolegom sa seta, Itanom Slejterom, koji je u to vrijeme bio oženjen i novopečeni otac. Pjevačica je takođe još uvijek bila zvanično u braku kada se saznalo za ovu romansu. Iako su se od tada oboje razveli, ni Arijana ni Itan još uvijek nisu javno komentarisali njihovu vezu. Jedini odgovor koji je pjevačica dala na tu temu bio je naslov njene nove pjesme - "Yes, And?" ("Da, I?" prim.prev.)

