Zbogom hladnom skandinavskom minimalizmu: Retro stil se vratio u uređenje enterijera (FOTO)

Retro enterijer je moderniji nego ikad.

Izvor: Shutterstock

Ako su vam dosadili hladni skandinavski tonovi u stanu, sigurno će vas obradovati povratak trendova iz sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Sve ono što smo nekada gledali u stanu bake i deke, sad je ponovo "kul": zlatni ramovi, plišani mebl, makrame - retro enterijer je moderniji nego ikad.

1. Zlatni ramovi i ogledala

Nekad su visili iznad regala, sad su centralni detalj u savremenim dnevnim sobama. Zlatni okviri reflektuju svjetlo, vizuelno šire prostor i dodaju dašak glamura. Danas se lako mogu pronaći po buvljacima, a još lakše da ofarbate neki ram koji već imate zlatnim sprejom.

Izvor: Shutterstock

2. Tepisi i fotelje u zemljanim tonovima

Boje kao što su senf žuta, maslinasto zelena, terakota i boja cigle stvaraju toplu i opuštenu atmosferu. To su upravo one nijanse koje smo imali u dnevnoj sobi uz televizor sa "tapetom”" pozadi. Danas su često u teksturi pliša, ali osjećaj je isti - udobno i domaće.

Izvor: Shutterstock

3. Kontrastne boje i dezeni

Sedamdesetih godina prošlog vijeka nije bilo zabrana u stilu "to se ne slaže". Smeđa i tirkizna, narandžasta i plava, cvjetni uzorci na kariranom — sve prolazi. Danas dizajneri to zovu statement kombinacija, ali suština je ista: što šarenije, to bolje.

Izvor: Shutterstock

4. Makrame i viseći drveni detalji

Makrame se nekad pravio ručno, visio iznad kreveta ili televizora. Sada se vratio kao boho dekor hit - na zidovima, saksijama ili lusterima. Dodajte uz to rustične drvene elemente i dobijate mješavinu retro i prirodnog ambijenta.

Izvor: Shutterstock

Novi trend je izuzetno ekonomičan i uklapa se u savremeni trend recikliranja - prekopajte tavane i podrume roditelja, uputite se na buvljak i pregledajte vintidž komade, kombinujte novo i staro. Moderna sofa i vintage lampa čine idealan miks, ubacite gramofon, retro radio ili makar poster iz ere diskoteke i sve postaje super trendi. Pogledajte i jedan fantastičan stan sa vintidž šmekom, ali na moderan način, u galeriji slika.

(MONDO/Lepa&srećna)