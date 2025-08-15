Izveo bombaški napad na koncertu Arijane Grande, sad divlja u zatvoru: Krenuo na 4 čuvara vrelim uljem i nožem

Terorista Hašim Abedi, koji je osuđen zbog bombaškog napada na koncertu slavne pjevačice, sada je pred novim optužbama.

Kada se 2017. godine na koncertu Arijane Grande u Mančesteru dogodila velika tragedija, svijet je ostao u stanju šoka i nevjerice. Malo nakon završetka koncerta jedan od terorista izvršio je suicid, aktivirajući bombu. Ranjeno je oko 800 ljudi, a poginule su 22 osobe.

Arijana se neko vrijeme povukla iz javnosti, da bi se potom vratila sa koncertom posvećenim žrtvama u Mančesteru, na kom su joj na bini podršku pružile brojne kolege. Tada su je po medijima proglasili "Ženskim izvođačem godine".

Hašem Abedi, osuđen zbog pomaganja u izvođenju bombaškog napada 2017. godine na koncertu Ariajne Grande u Mančester Areni, suočava se s novim optužbama za tri pokušaja ubistva nakon što je navodno napao zatvorske čuvare.

Napad na čuvare u HMP Frankland

Dvadestiosmogodišnji Abedi, koji je 2020. godine osuđen na najmanje 55 godina zatvora zbog pomaganja bratu u planiranju samoubilačkog napada, sada je optužen da je 11. aprila u zatvoru visokog obezbjeđenja HMP Frankland napao četiri čuvara, prenosi The Guardian.

Troje od njih završilo je u bolnici s teškim povredama, a Abedi se suočava i s optužbom za nedozvoljeno posjedovanje noža. Prema navodima medija, incident je uključivao improvizovana sječiva i vrelo ulje za kuvanje.

Premještaj i nova istraga

Abedi je nakon napada prebačen u drugi zatvor, a protiv njega će se voditi postupak po britanskom protokolu za suzbijanje terorizma, što tužiocima omogućava da tvrde kako je napad bio teroristički motivisan. Istragu incidenta sproveli su Counter Terrorism Policing North East, policija Durham Constabulary i zatvorske vlasti, dok je Ministarstvo pravde najavilo nezavisni pregled događaja - potez koji su preživele žrtve i porodice stradalih kritikovali, prenosi BBC.

Sudski postupak u septembru

Abedi bi trebalo da se pojavi pred sudom Westminster Magistrates’ Court 18. septembra, prenosi The Guardian.

Njegov stariji brat, Salman Abedi, ubio je 22 osobe i ranio više od 1.000 kada je 22. maja 2017. detonirao improvizovanu eksplozivnu napravu kod izlaza iz Manchester Arene, neposredno po završetku koncerta.

Mlada pjevačica je javno govorila o traumi koju je prošla i jedva prevazišla nakon krvavog pira u Mančesteru.

"Moje srce, molitve i najdublje saučešće pripadaju žrtvama napada u Mančesteru i njihovim najmilijima… Nema ničega što ja ili iko drugi možemo učiniti da vam oduzmemo bol koji osjećate ili da ovo učinimo boljim. Međutim, pružam vam svoju ruku i srce i sve što mogu dati vama i vašima, ako želite ili vam je potrebna bilo kakva pomoć", izjavila je tada za Time.

