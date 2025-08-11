Ko je Gabi Novak: Pjevala sa Armstrongom, odbila Holivud jer su joj tražili da smrša, a najveću ljubav upoznala u braku

Hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini, a iza sebe je imala život dostojan holivudskih filmova

Izvor: Z. Milutinovic/ATAIMAGES

Region je poresla vijest da je preminula Gabi Novak, dama koju je krasio jedan od najljepših i najprepoznatljivijih vokala na ovim prostorima. Nažalost, njena posljednja životna godina bila je obilježena teškom tragedijom – iznenadnom smrću sina Matije Dedića, vrhunskog džez pijaniste, što je duboko pogodilo umjetnicu već narušenog zdravlja.

Iza sebe je ostavila bogatu karijeru u kojoj su se preplitali pop, šansone i džez, saradnje sa najvećim imenima, bezvremenski hitovi i harizma koja se pamti.

Rodila se u Berlinu, a njena majka bila je rodom odatle, dok je otac bio sa Hvara. Djetinjstvo je provela u glavnom gradu Njemačke. Početkom Drugog svjetskog rata, porodica se preselila na Hvar, i ona ostaje bez oca 1945. godine.

U Zagrebu je završila primenjenu umjetnost, radila je u Vjesniku, pa u Zagreb filmu kao crtač i scenograf. Pozajmljivala je glasove animiranim likovima, a njene vokalne sposobnosti, primijetio je Bojan Adamič i pozvao je, da gostuje na koncertima "Big Benda” u Ljubljani. Pjevala je u horu Emila Kosete i zahvaljujući tome obišla cijeli svijet.

Mnogi pamte i njeno legendarno izvođenje pjesme "Ljubav ili šala" 1959. godine na Zagrebfestu i sa tom pjesmom se pojavljuje u filmu "Ljubav i moda".

Na Bledskom džez festivalu 1958, pevala je u duetu s Luisom Armstrongom, pa je šest godina kasnije dobila ponudu da pjeva na zapadnom tržištu, ali je odustala od toga, jer nije htela da pristane na promenu izgleda. Naime, zahtijevali su od nje da se fizički promijeni, da dugu plavu kosu ofarba u crno i da skine deset kilograma.

Pažljivo je birala pjesme i pjevala samo one koje su joj se svidjele. Uvijek je na bini bila dotjerana, nježna i savršeno usklađena sa prilikom zbog koje pjeva. Dobila je Porina za najbolje žensko vokalno izvođenje na albumu "Pjesma je moj život" 2003. i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici 2006.

Ljubavni život

Udavala se tri puta. Prvi muž bio je akademski slikar Bogdan Debenjak, potom je bila u braku sa Stipicom Kalogjerom ali brak je potrajao nekoliko godina. Drugi put je okušala sreću sa Arsenom Dedićem kome je rodila sina Matiju. Njihov brak je vremenom postao sinonim za veliku ljubav i partnerstvo.

Interesantno je da su se Arsen i Gabi upoznali dok su oboje bili u brakovima. Iskre između njih su odmah planule, te ju je čak zvao je na druženja sa tadašnjom djevojkom Brankom.

"On je prošao život sa raznim ženama, a ja sam imala dva neuspjela braka iza sebe. Jednog dana u našem prijateljstvu rodio se topliji odnos, ali nakon puno godina", govorila je Gabi.

Nakon Gabinog razvoda 1970.godine odlučili su da počnu zajedno da žive. Sklad zajedničkog života činio ih je srećnim. Prvo dijete su izgubili, ali su taj bol zajednički prebrodili i nastavili dalje. Zvanično će se vjenačati nesto pre rođenja sina Matije – 1973.godine.

"Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mjesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo", govorio je Arsen.

Upravo Gabi mu je bila inspiracija da stvori neke od svojih najljepših hitova poput: "O, mladosti", „Sve što znaš o meni“...

Ljubav trajala sve do njegove smrti

Poslije Dedićeve smrti 2015. godine, Gabi je nastavila da nosi sjećanje na njega. Uvijek je govorila s poštovanjem i ljubavlju o čovjeku koji je obilježio njen život.

"Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da ce naći u meni ženu koja će ga podržavati do posljednjeg časa, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nesto ružno". rekla je Gabi nakon smrti slavnog muzičara.

(biografija.org/MONDO)