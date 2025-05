Pjevačica Magazina se plašila da neće dočekati 21. rođendan: Progovorila o hemioterapijama i razlozima napuštanja benda

Pjevačica grupe "Magazin", Andrea Šušnjara izašla je benda prošle godine nakon gotovo deceniju i po, a tek sada je otkrila razloge odluke

Izvor: printscreen/youtube/Grupa Magazin

Lijepa Andrea Šušnjara osvojila je simpatije javnosti kao pjevačica kultnog benda "Magazin", međutim, odluka da napusti grupu nakon 14 godina mnoge je šokirala.

Ona je tek nedavno obrazložila razloge svoje odluke osvrnuvši se na godine koje je provela u "Magazinu", ali i na zravstvene probleme koji su je oblikovali:

- Istovremeno sam srećna i uzbuđena zbog nadolazećih promjena i novih projekata, ali i tužna što napuštam kolege i što više nećemo dijeliti pozornicu. Posljednjih 14 godina živim Magazin i jesam Magazin. Puno je to vremena... Moram tek da otkrijem ko je Andrea Šušnjara van Magazina - rekla je Andrea i dodala:

- Pravi razlog odlaska iz grupe Magazin je moja želja za promjenom. Odsad ću sebi biti na prvom mjestu. Razmišljam o budućnosti i dovodim svoj život polako u red. Trebalo mi je puno vremena da donesem ovu odluku, nisam je donijela preko noći.

Podsjetimo, Andrea se rodila 26. februara 1987. u Splitu, a od 2010. pjeva u grupi Magazin. Njene pjevačke mogućnosti Tonči Huljić uočio je kada je kao 16-godišnjakinja pohađala časove pjevanja u razredu s Huljićevom kćerkom Hanom. Četiri godine kasnije, Jelena Rozga krenula je u solističku karijeru, a Magazin je za pjevačicu uzeo Ivanu Kovač. Naime, na ljekarskom pregledu ustanovljeno je da Andrea boluje od opake bolesti.

- Ne volim danas previše da pričam o tome jer je sve to, hvala Bogu, iza mene. Sve to što sam prošla nije bilo lako, od operacije koja je uslijedila samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa hemioterapija koje sam prolazila. Ali, nikad se nisam predavala, nisam gubila vjeru ni snove o tome da želim da postanem pjevačica - rekla je Andrea u razgovoru za Jutarnji list 2010. godine.

Plašila se da neće dočekati 21. rođendan Andrea je jednom prilikom otkrila i zašto je promijenila odluku, te sada sa najvećim osmijehom slavi svaki rođendan: "Sa 20 godina sam odlučila da je glupo slaviti rođendane i da ih više neću slaviti. Jednostavno, čemu to kad starimo. Odmah nakon toga sam završila u bolnici i jedva sam izvukla živu glavu i onda je krenula sva ta borba. Onda sam rekla - ako doživim idući rođendan, slavim svaki. Jako mi je važno da proslavim rođendan, jer sam se osjećala kao da sam nezahvalna jer u biti jako je lijepo da starimo i daj Bože da doživimo i duboku starost".

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jeste. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. Iako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao. Sam Bog ga je poslao u moj život. Kada sam odrasla i stala na noge u grupi, vidio je da odrađujem u Magazinu sve što treba i kako treba pa me pustio samu i nije se više miješao. Osnovao je svoj novi bend Madre Badessa, a ja sam nastavila hrabro voditi ovaj bend najbolje što znam i uspjela sam jer posao nikada nije patio. Voljela bih možda da je bio malo više prisutan u grupi jer bi meni bilo puno lakše - rekla je ona za hrvatski Story nedavno.

Problem sa štitnom žlijezdom

- Bilo je izazovnih i teških dana i nastupa, ne samo zbog problema sa štitnjačom. U 14 godina ni jedan koncert nije bio otkazan ni odložen zbog mene i na to sam jako ponosna. Sve sam koncerte uvijek odradila profesionalno. I pod visokom temperaturom i kada sam se osjećala loše, nikada nisam dopustila da to publika primijeti. Pjevala sam čak i kada sam imala upalu pluća tako da probleme sa štitnjačom ne doživljavam kao nešto pretjerano ozbiljno -dodala je tada.

(Story.hr/Mondo)