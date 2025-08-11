logo
Otkriveno od čega je umrla Gabi Novak: Prijatelji progovorili o njenoj borbi, nije slavila posljednji rođendan

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Poznato je da je pjevačica posljednjih meseci imala zdravstvene probleme.

Od čega je umrla Gabi Novak? Izvor: Z. Milutinovic/ATAIMAGES

Pjevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini života. Kako su otkrili njeni bliski prijatelji, posljednje dane provela je boreći se sa ozbiljnom upalom, koja je dodatno ugrozila njeno zdravlje. Prema pisanju portala Jutarnji.hr, slavna umjetnica vodila je tešku bitku sa upalom pluća, koja je značajno oslabila njen organizam u posljednjim nedjeljama života.

"Otišla je tiho, a s njenim odlaskom kao da se stišala muzika", kažu njeni prijatelji.

Nije slavila posljednji rođendan

Gabi je umrla u ponedjeljak ujutro, a posljednji rođendan, koji je imala 8. jula nije slavila.

"Ja vam te rođendane više uopšte ne slavim. Dobro, ako za dvije godine dođem do devedesete, onda ćemo napraviti neku malu feštu. Povodom ovog rođendana malo smo se prijateljski okupili, ali nije to bilo neko slavlje, tek malo bolji ručak. Sve normalno i skromno. Ja sam takva, tako najviše volim", rekla je Gabi Novak prije dvije godine.

Sin joj umro pre dvija meseca

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju koji je u junu umro u 53. godini života.

Matija Dedić Gabi Novak sin
Izvor: ATA / A. AHEL

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom liječenju.

"Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vježbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svijet gledam pozitivnije", rekao je tada.

Pogledajte fotografije Gabi Novak:

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

pjevačica in memoriam

