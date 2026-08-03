Pritisak učinio svoje: Arijana Grande nakon turneje napušta javni život

Arijana Grande odustala je od planiranog debija na Vest Endu, a nakon završetka turneje povući će se iz javnosti.

Izvor: YouTube printscreen

Na ovaj drastičan korak, Arijana Grande se odlučila nakon sve učestalijih rasprava o njenoj težini i izgledu. Njen portparol je u nedjelju potvrdio da pjevačica planira da napravi pauzu zbog "neprestanog pritiska javnosti", piše Page Six.

Odluka o povlačenju nakon turneje

"Arijana će se povući iz javnog života nakon što završi turneju Eternal Sunshine", izjavio je njen predstavnik za magazin People. Dodao je da se raduje završetku turneje "u velikom stilu, zdrava i srećna", nakon čega planira da uzme "zasluženi odmor od posla zbog kojeg je bila izložena stalnim kritikama i pažnji javnosti".

Pogledajte kako se Arijana mijenjala tokom karijere:

"Ova turneja za nju je bila predivno iskustvo. Obožava svoje fanove i uživala je u svakom minutu nastupa", dodao je predstavnik.

Odustala od debija na Vest Endu

Potvrđeno je i da pjevačica napušta novu postavu mjuzikla "Sunday in the Park with George" Stivena Sondhajma. Sljedećeg ljeta trebalo je da nastupi u londonskom Barbikan centru zajedno sa Džonatanom Bejlijem, kolegom iz filma "Wicked".

Novi spot pokrenuo rasprave o izgledu

Rasprave o izgledu pjevačice dodatno su se pojačale nakon što je u petak objavljen spot za pjesmu "Petal". Grande se u spotu pojavljuje u odjevnoj kombinaciji inspirisanoj filmom "Brilijantin", a fanovi su na društvenim mrežama ubrzo počeli da komentarišu njen izgled.

"Ekstremno je mršava i to je zabrinjavajuće", glasio je jedan komentar.

Drugi korisnik napisao je: "Mislim da ljudi imaju pravo da budu zabrinuti za njeno zdravlje", dok je treći komentarisao da joj "kosti bukvalno iskaču".

Pogledajte:

Izvor blizak pjevačici stao je u njenu odbranu i osvrnuo se na nagađanja o njenom zdravlju.

"Njeni nastupi su fizički veoma zahtjevni i traže vrhunsku kondiciju. Ona svake večeri nastupa na najvišem nivou, zdrava je i uspješna", rekao je izvor.

Grande o "opasnim" komentarima

Grande je u novembru 2025. upozorila fanove na to koliko komentari o tuđem tijelu mogu biti opasni. Tada je na Instagramu podijelila isječak iz intervjua iz 2024. godine u kojem je govorila o negativnim reakcijama na svoj izgled.

"Teško je zaštititi se od te buke kada si mlad i slušaš razne stvari", rekla je tada.

"Mislim da je to neprijatno bez obzira na to u kojoj mjeri to doživljavate. Čak i ako odete na porodični ručak pa vam baka kaže: 'Bože, kako si smršao/la! Šta se dogodilo?' ili: 'Ugojio/la si se! Šta se dogodilo?'"

"Mislim da smo kao društvo postali previše opušteni kada je riječ o nečemu što uopšte ne bismo smjeli da radimo - da komentarišemo tuđa tijela i nagađamo šta se dešava u nečijem privatnom životu, sa nečijim zdravljem ili načinom na koji se neko predstavlja", zaključila je tada pjevačica.

Pogledajte Arijanu kako je ranije izgledala:

(b92 / MONDO)