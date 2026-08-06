Pljušte komplimenti: Seka Aleksić smršala 14 kila i "oduvala" sve na plaži

Seka Aleksić dovela je svoju figuru do savršenstva, a nakon posljednje objave pljušte samo komplimenti

Izvor: Instagram/seka_aleksic

Seka Aleksić je glavna tema javnosti posljednjih nedjelja od kako se pojavila na nastupima vidno mršavija.

Iako do promjene nije došlo preko noći, mnogi su tek sad primijetili transformaciju pjevačice, a ona je u međuvremenu otkrila i da je imala ozbiljne zdravstvene probleme, te da je morala da redukuje životne navike.

Seka je sada spakovala kofere i sa bliskim prijateljima otputovala na jednu od najljepših evropskih destinacija - jezero Komo u Italiji, odakle svakodnevno dijeli kadrove svog odmora sa pratiocima na Instagramu.

Pogledajte njene objave:

Njene pratioce posebno su oduševile objave u kupaćem kostimu, a komplimenti su se samo ređali.

Izvor: Instagram/seka_aleksic

Podsjetimo, Aleksićeva je za sedam mjeseci uspjela da izgubi čak 14 kilograma, a iza njene transformacije stoji višemesečni trud, promjena životnih navika i velika disciplina.

"Napravila sam velike promene u svom životu i to nikako nije bio sao jedan potez. To je kombinacija više stvari i nije se desilo preko noći nego malo po malo", rekla je ona.

Pogledajte kako Seka sada izgleda:

Bonus video: