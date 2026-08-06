logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pljušte komplimenti: Seka Aleksić smršala 14 kila i "oduvala" sve na plaži

Pljušte komplimenti: Seka Aleksić smršala 14 kila i "oduvala" sve na plaži

Izvor mondo.rs
0

Seka Aleksić dovela je svoju figuru do savršenstva, a nakon posljednje objave pljušte samo komplimenti

Seka Aleksić pokazala tijelo na plaži smršala 14 kg Izvor: Instagram/seka_aleksic

Seka Aleksić je glavna tema javnosti posljednjih nedjelja od kako se pojavila na nastupima vidno mršavija.

Iako do promjene nije došlo preko noći, mnogi su tek sad primijetili transformaciju pjevačice, a ona je u međuvremenu otkrila i da je imala ozbiljne zdravstvene probleme, te da je morala da redukuje životne navike.

Seka je sada spakovala kofere i sa bliskim prijateljima otputovala na jednu od najljepših evropskih destinacija - jezero Komo u Italiji, odakle svakodnevno dijeli kadrove svog odmora sa pratiocima na Instagramu.

Pogledajte njene objave:

Njene pratioce posebno su oduševile objave u kupaćem kostimu, a komplimenti su se samo ređali.

Izvor: Instagram/seka_aleksic

Podsjetimo, Aleksićeva je za sedam mjeseci uspjela da izgubi čak 14 kilograma, a iza njene transformacije stoji višemesečni trud, promjena životnih navika i velika disciplina.

"Napravila sam velike promene u svom životu i to nikako nije bio sao jedan potez. To je kombinacija više stvari i nije se desilo preko noći nego malo po malo", rekla je ona.

Pogledajte kako Seka sada izgleda:

Bonus video:

Pogledajte

00:32
“Sada to nikada ne bih uradila”: Seka o pomirenju sa Stojom nakon višegodišnjeg sukoba
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Seka Aleksić mršavljenje pjevačice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA