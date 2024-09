"Kakva god da je, ja je volim"! Seka progovorila o Jeleni Karleuši

Seka Aleksić u emisiji pričala i kako je oprostila koleginici nakon brutalnih riječi koje su prije nekoliko godina razmijenile.

Pjevačica Seka Aleksić nedavno je gostovala u jednoj emisiji, gdje je otvoreno progovorila o svojim odnosima sa koleginicama i privatnom životu.

Na pitanje o njenom obnavljanju sa Jelenom Karleušom, Seka je rekla da je uvijek na strani žena i da je Jeleni poslala poruku podrške tokom njenog razvoda.

"Jeleni sam pustila poruku podrške kada se sve ovo dešavalo, zato što se itekako vidi da je ona odahnula, izašla iz toga, da je to pustila. Vjerovatno je žena pokušavala godinama da spasi porodicu i svaka joj čast na tome. Boriti se pod okolnostima pod kojima se ona borila, a svi znamo šta se tu izdešavalo, je baš onako lavovski i žao mi je što druga strana to nije prepoznala", rekla je Seka i nastavila:

"Sa druge strane, za svaki krah jednog braka kriva su oba partnera, nikada samo jedan, kao i za svaku radost i sreću".

Na pitanje o tome kako je oprostila Jeleni, Seka je objasnila da je važno oprostiti i zaboraviti, a ne stalno se vraćati na prošlost.

"Ovako stoji situacija - kada nekome oprostite, naša vjera kaže, vi morate to da zaboravite. Nemojte oprostiti i stalno to komentarisati i vraćati se. Mene ljudi, kada se potegne ta tema, vrlo često vraćaju na to. Nemojte molim vas da me vraćate na to, ja sam oprostila, to je moje lično osjećanje, ja sam jedan veliki kamen izbacila iz sebe. Jelenu poštujem, draga mi je i, kako god to nekome zvučalo, ja nju volim takva kakva jeste", rekla je ona u emisiji na K1 televiziji.

