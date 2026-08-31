"Godinama su se brkale teze kad je on u pitanju": Maja Berović progovorila o uhapšenom menadžeru, otkrila detalje

Maja Berović demantovala pisanja pojednih medija

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Prošle sedmice je u Sarajevu uhapšen Admir Arnautović Šmrk, estradni menadžer koji je ranije dovođen i u vezu sa organizovanjem napada na Senidu.

Pojedini mediji su prenijeli da je među izvođačima s kojima je sarađivala bila i Maja Berović, što je ona sada demantovala.

- Reći ću... vidjela sam razne naslove za tog čovjeka. Ono što ja mogu da kažem, godinama su se brkale te teze kada je on u pitanju. Ono što ja želim da kažem - on nikada nije bio moj menadžer, apsolutno ne znam odakle medijima ta tema, zaista se svašta pisalo. Nikada nije bio moj menadžer, nikada nisam sa njim sarađivala i to je sve što ću reći.

Godinama unazad priča se o tome da su Maju pokušali da reketiraju, pa su joj u dvorište kuće u Beogradu bacili eksplozivnu napravu, dok je na njen bend u Sarajevu pucano.

Maja je sada otkrila da je policija nikada nije obavijestila o tome ko su počinioci.

- Ja sam taj slučaj prijavila policiji i u Beogradu i u Bosni. To je sve što mogu da kažem o tome. Nikada nisam dobila odgovor od nadležnih organa za taj slučaj. To je nešto što sam ostavila iza sebe ružno, ne bih se tome vraćala. Nadležni organi su ti koji su trebali mene da zovu i da mi kažu o tom slučaju, s obzirom na to da sam prijavila. Nikakav odgovor nisam dobila. Možda nekad i nešto saznam.

Ko je Šmrk?

Admir Arnautović, poznatiji pod nadimkom Šmrk, godinama je važio za jednu od najkontroverznijih ličnosti sarajevskog podzemlja i estradne scene.

Arnautović (rođen 1980. godine) decenijama je prisutan u crnoj hronici u Bosni i Hercegovini i regionu. Prvobitno se "proslavio" u kriminalnom miljeu, gdje je više puta privođen i osuđivan.

Pažnju javnosti skrenuo je još 2013. godine kada je optužen i osuđen zbog učešća u međunarodnom švercu opojnih droga.

Osim po kriminalnim dosijeima, mediji su o njemu često pisali i zbog turbulentnog privatnog života - u žižu estradnih tračeva dospio je kada je njegova tadašnja supruga pucala na njega zbog navodne afere sa poznatom starletom.

Izvor: Printscreen



Veze sa estradom

Prema nalazima bezbjednosnih službi i tužilaštva, Admiru su menadžerska pozicija i estradni biznis služili kao paravan i mehanizam za pranje novca. Novac stečen nelegalnim trgovinama drogom i oružjem ulagan je u nekretnine, skupocjene automobile i estradne projekte.

Za šta se sve teretio?

Tereti se za organizovanje međunarodnog krijumčarenja kokaina i hašiša.

Trgovina oružjem: Istrage ga povezuju sa neovlašćenim prometom oružjem i vojnom opremom.

Pranje novca: Kupovina nekretnina i luksuznih vozila na svoje ime i ime bliskih saradnika kako bi se legalizovao novac iz kriminala.

Napad na pjevačicu Senidu

Nasilnički akti i tuče: Pored hapšenja iz 2022. godine u okviru velikih akcija sa aplikacijom Sky, hapšen je i zbog premlaćivanja stranih državljana i učešća u više obračuna.

(Telegraf, MONDO)