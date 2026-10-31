Kad je "kapetan Pikard" bio u Zagrebu: Anegdotu o hrvatskom restoranu pričao kod Džeja Lena, danas ponovo viralna

Nakon smrti Patrika Stjuarta ponovo se dijeli snimak gostovanja kod Džeja Lena u kojem je ispričao kako su ga iznenadili u zagrebačkom restoranu.

Izvor: Youtube AVC AI Video Content

Smrt britanskog glumca Sira Patrika Stjuarta, kojeg publika širom svijeta pamti kao kapetana Žan-Lika Pikarda iz "Zvjezdanih staza" i Profesora Iksa iz filmskog serijala "X-Men", podsjetila je na jednu zanimljivu anegdotu tokom njegove posjete Hrvatskoj.

Društvenim mrežama ponovo se širi snimak njegovog gostovanja u emisiji Džeja Lena, tokom kojeg je ispričao priču iz Zagreba, gdje je 1993. godine boravio zbog snimanja filma "Voz smrti".

Stjuart se prisjetio večere u jednom restoranu u starom dijelu Zagreba, smještenom u nekadašnjem samostanu. Njegov prijatelj, s kojim je bio u društvu, tada je prokomentarisao da su ljudi u Zagrebu zauzeti svojim poslovima i da ne gledaju televiziju, pa vjerovatno ni ne znaju ko je on.

Ipak, uslijedilo je iznenađenje. Nakon što su naručili hranu, na sto su im stigle dvije salate, a u sredini svake nalazila se pažljivo napravljena replika svemirskog broda Enterprajz, od krastavaca i paprika.

Stjuarta je oduševila dosjetljivost osoblja, ali i način na koji su mu pokazali da znaju ko je. Niko nije tražio autogram, prekidao njihovu večeru niti spominjao "Zvjezdane staze". Konobari su jednostavno poslužili hranu, a glumac je tek kroz neobičnu dekoraciju na tanjiru shvatio da su ga prepoznali.

U razgovoru je posebno pohvalio i hrvatska vina, izdvojivši ona iz Dalmacije.

Stjuart je u Zagrebu boravio zbog snimanja akcijskog filma ""Death Train" iz 1993. godine, u kome su, pored njega, glumili i Pirs Brosnan, Kristofer Li i Aleksandra Pol.

Glumac je preminuo 28. oktobra 2026. godine, u 86. godini. Vijest o njegovoj smrti ponovo je skrenula pažnju na brojne trenutke iz njegove bogate karijere, ali i na priče koje su pokazivale njegovu posebnu vezu s publikom i ljudima koje je sretao tokom života.

Tako je i anegdota iz Zagreba, ispričana prije više decenija u američkoj televizijskoj emisiji, ponovo pronašla put do publike.