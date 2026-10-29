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Preminuo glumac Patrik Stjuart, legendarni kapetan Pikard iz "Zvjezdanih staza"

Preminuo glumac Patrik Stjuart, legendarni kapetan Pikard iz "Zvjezdanih staza"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nezaboravni kapetan Pikar napustio nas je juče u 86. godini

Preminuo glumac Patrik Stjuart Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show

Britanski glumac Patrik Stjuart, poznat po ulogama kapetana Žan-Lika Pikarda u franšizi „Zvjezdane staze“ i profesora Čarlsa Ksavijera u filmovima „X-Men“, preminuo je u 86. godini, prenose američki mediji.

Stjuart je preminuo u srijedu, 28. oktobra, u Los Anđelesu, nakon kratke bolesti, saopštila je njegova predstavnica za medije Keli Buš Novak. Prema navodima američkih medija, glumac se posljednjih godina suočavao sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tijelima.

Rođen je 13. jula 1940. godine u Mirfildu, u engleskom Jorkširu. Glumačku karijeru gradio je više od šest decenija, a prije nego što je stekao svjetsku slavu na filmu i televiziji, bio je cijenjen pozorišni glumac, posebno poznat po tumačenju Šekspirovih likova, prenosi Holivud reporter.

(Mondo.rs)

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Tagovi

glumci in memoriam Zvjezdane staze

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