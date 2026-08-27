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Preminuo Tim Kari, legendarni Frenk-en-Furter i Penivajz

Preminuo Tim Kari, legendarni Frenk-en-Furter i Penivajz

Autori Vesna Kerkez Autori Mondo/BBC na srpskom
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Britanski glumac Tim Kari, poznat po ulogama Frenka-en-Furtera u „Roki horor šou“ i Penivajza u „To“, preminuo je u 80. godini.

timkari5.jpg Izvor: Starpix / A. Tuma / AFP / Profimedia

Britanski glumac Tim Kari, najpoznatiji po ulozi ekscentričnog dr Frenk-en-Furtera u kultnom mjuziklu „Roki horor šou“, preminuo je u 80. godini.

Kari je preminuo u utorak u svom domu u Los Anđelesu, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova dugogodišnja menadžerka Marša Harvic. Uzrok smrti nije saopšten.

Uloga dr Frenk-en-Furtera obilježila je njegovu karijeru. Kari ju je prvi put igrao na pozorišnoj sceni, u londonskoj postavci „Roki horor šou“, a potom je ponovio ulogu u filmskoj adaptaciji iz 1975. godine.

Film je s vremenom stekao kultni status i ostao jedan od najprepoznatljivijih mjuzikala u istoriji kinematografije.

Kari je bio poznat i po ulozi zastrašujućeg klovna Penivajza u televizijskoj adaptaciji romana Stivena Kinga „To“ iz 1990. godine. Njegova interpretacija Penivajza postala je jedna od najpoznatijih televizijskih horor uloga tog perioda.

Među njegovim zapaženim filmskim ostvarenjima bili su i "Lov na Crveni oktobar", "Sami kod kuće 2", "Kju", "Legenda" i "Mapetovci na ostrvu sa blagom". Bio je podjednako aktivan na filmu, televiziji i pozorištu, a za rad na Brodveju tri puta je bio nominovan za nagradu Toni.

Kari je rođen 1946. godine u Češiru u Engleskoj, a profesionalnu karijeru započeo je na londonskoj sceni. Prvi angažman imao je 1968. godine u originalnoj londonskoj postavci rok mjuzikla "Kosa".

Nekoliko godina kasnije, njegov kolega Ričard O'Brajen pozvao ga je na audiciju za novi mjuzikl. Kari je dobio ulogu dr Frenk-en-Furtera, ekstravagantnog naučnika čiji je lik postao simbol slobode, provokacije i drugačijeg pogleda na seksualnost i društvene norme.

Upravo je ta uloga 1973. godine, u londonskom Rojal Kort teatru, prvi put privukla širu pažnju publike. Dvije godine kasnije Kari je istu ulogu prenio na veliko platno, čime je postao međunarodna zvijezda.

Posljednje godine života obilježili su zdravstveni problemi. Kari je 2012. godine doživio težak moždani udar koji je ostavio posljedice i doveo do djelimične paralize, ali je i nakon toga nastavio da radi, naročito kao glumac koji je pozajmljivao glas animiranim i drugim projektima.

Njegova smrt označila je kraj karijere jednog od najprepoznatljivijih i najneobičnijih britanskih glumaca svoje generacije, čije su uloge Frenk-en-Furtera i Penivajza ostale duboko upisane u popularnu kulturu.

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in memoriam glumci

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