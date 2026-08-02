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Godinama mislili da se Pinki predozirao: Nakon dve decenija majka pokojnog glumca otkrila tačan uzrok smrti

Godinama mislili da se Pinki predozirao: Nakon dve decenija majka pokojnog glumca otkrila tačan uzrok smrti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Nakon godina spekulacija, majka Dušana Pekića otkriva pravi uzrok smrti svog sina, legende iz filma "Rane".

od čega je umro pinki iz filma rane Izvor: Youtube/printscreen/Mrwn Em

Dušana Pekića publika će zauvek pamtiti po maestralnoj ulozi Pinkija u kultnom filmu "Rane" reditelja Srđana Dragojevića.

Iako mu se ova prilika života ukazala sasvim slučajno, to mu je nažalost bila i jedina uloga, jer se njegov život tragično ugasio 2000. godine, tokom služenja vojnog roka u Kraljevu, kada je imao samo 19 godina.

Pogledajte kako je izgledao u filmu:

Javnost je godinama spekulisala o uzroku prerane smrti Dušana Pekića, pri čemu su mnogi sumnjali da se glumac predozirao.

Istina je konačno rasvijetljena tek nedavno, kada je njegova majka, Milunka Tašić, poslije skoro dvije decenije skupila snagu da pročita zvanične dokumente.

"U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usljed gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz", izjavila je njegova majka, otklanjajući time sve sumnje i glasine.

Evo još fotografija:

Prisjećajući se svog sina, Milunka je dočarala kakav je Dušan zaista bio iza kamere. Njegov privatan život bio je ispunjen ljubavlju i prijateljstvima.

"Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svijetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko djevojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova djevojka, bila je puna života, kao i on", ispričala je Milunka ranije za "Kurir".

Bonus video:

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Glumica Vesna Čipčić na komemoraciji Zoranu Djordjevicu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Telegraf/ MONDO

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Tagovi

Rane film glumci in memoriam

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