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Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova kćerka potvrdila je tužne vijesti

Preminuo glumac iz serije "Mućke": Njegova kćerka potvrdila je tužne vijesti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Glumac Piter Hepelvajt umro je u 59. godini.

Preminuo glumac Piter Hepelvajt Izvor: Youtube printscreen / BBC

Izrazi saučešća i počasti za glumca pristižu od trenutka kada je objavljeno da je Piter preminuo u subotu. Uzrok njegove smrti trenutno nije poznat, a iza sebe je ostavio troje odrasle djece.

Potvrđujući njegovu smrt, glumačka agencija "Apollo Artist Management" podijelila je saopštenje na svom zvaničnom Instagram nalogu.

U objavi je stajalo:

"Slomljeno nam je srce što moramo da podijelimo tužnu vijest da je naš divni klijent i prijatelj, Piter Hepelvajt, preminuo juče. Piter je bio izuzetno talentovan glumac, reditelj, učitelj i mentor, sa toplinom i velikodušnošću koje su prevazilazile sam rad. Unosio je humor, srce i potpunu posvećenost u sve što je radio, i imao je onu rijetku sposobnost da učini da se ljudi osjećaju primijećeno, podržano i bolje samo zato što su ga poznavali. Karijera ga je vodila kroz televiziju, pozorište i film, ali njegov uticaj je bio mnogo veći od same liste uloga. Piter je davao tako mnogo drugim izvođačima, posebno mladim glumcima koji su tek pronalazili svoje samopouzdanje i svoj glas. Duboko mu je bilo stalo, radio je neumorno i ostavio trag na svakoga ko je imao sreće da mu se put ukrsti sa njegovim. Osjećamo se nevjerovatno ponosno što smo ga zastupali. Naše misli i ljubav su sa Piterovom porodicom, prijateljima, studentima, kolegama i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, Pite. Veoma ćeš nam nedostajati."

Piterova kćerka, Džordžija Hjuor-Hepelvajt, takođe je odala počast svom pokojnom ocu.

U njenoj objavi je pisalo: "Nakon nevjerovatne borbe, naš epski tata, Piter Hepelvajt, preminuo je mirno juče, držeći nas za ruke. Svako ko poznaje tatu znaće da je to čovjek koji nikada nije odustajao, duboko je volio i jednostavno se nije plašio da apsolutno sve radi do samog maksimuma. Njegov život je bio skraćen, ali neizmjerno ispunjen ljubavlju, strašću i odlučnošću koju ćemo uvijek nositi sa sobom. Još uvijek smo u šoku, pa vas molimo za razumijevanje ako se osjećamo previše preplavljeno da bismo sada odgovarali na bilo šta, ali molimo vas da nas ne žalite zbog našeg gubitka. Više smo nego srećni što smo imali Pitera Hepelvajta za tatu – molimo vas, samo podijelite neku priču o njemu, nešto po čemu ćete ga pamtiti, nešto čemu možemo da se nasmijemo."

(Mondo.rs)

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glumci in memoriam Mućke

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