Del Boj iz "Mućki" tuguje zbog smrti kolege: Izgubio tešku bitku sa rakom pluća

Izvor: Youtube printscreen / BBC Comedy Greats

Povodom smrti glumca Patrika Marija, kojeg je javnost najviše zapamtila po ulozi Mikija Pirsa iz popularne serije "Mućke", oglasio se njegov kolega Dejvid Džejson, koji mu je odao iskrenu počast nazvavši njegov odlazak "velikim gubitkom".

Glumac je rekao da su zvijezde serije i dalje poput "velike porodice", dok tuguju zbog gubitka, prenosi Mirror.

Patrik, koji je u seriji tumačio lik "trgovca na točkovima" Mikija Pirsa, ranije se borio sa rakom pluća koji je metastazirao, a preminuo je 29. septembra u 68. godini života.

U izjavi, Dejvid Džejson, kojeg milioni poznaju kao Del Boja, rekao je: "Bio sam veoma tužan kada sam čuo da je Patrik preminuo nakon svoje teške borbe sa zdravstvenim problemima."

"To je uvijek veliki gubitak za glumce i ekipu Mućki, jer je ta serija bila, i još uvek jeste, kao velika porodica - a još jedan naš prijatelj nas je napustio. Želio bih da izrazim saučešće Patrikovoj porodici i prijateljima".

