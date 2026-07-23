Preminula zvijezda filma "Pobjesneli Maks 2": Glumac ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj kinematografiji

Glumački svijet se oprašta od još jednog velikana Majka Prestona.

Izvor: Youtube printscreen / kwiteryabitchin

Glumac Majk Preston (Mike Preston), publici najpoznatiji po ulozi Papagala, hrabrog vođe naseljenika u kultnom ostvarenju "Pobjesneli Maks 2: Drumski ratnik", kao i po liku detektiva Boba Dilejnija u čuvenoj australijskoj seriji "Homisajd" ("Homicide"), preminuo je na Floridi. Preston je imao 93 godine.

Vijest o njegovoj smrti zvanično je potvrdila njegova supruga, Džozi Preston, u izjavi za poznati holivudski magazin Variety.

Iako ga mnogi pamte isključivo po glumi, Preston je svoju karijeru započeo u muzičkim vodama pod imenom Džek Dejvis. Krajem pedesetih godina prošlog vijeka bio je prava zvijezda u Velikoj Britaniji, gdje je uspio da plasira tri hita na listu "Top 40". Put ga je potom odveo u Australiju, gdje je nastavio da nastupa kao pjevač u noćnim klubovima i svestrani zabavljač, prenosi Telegraf.

Njegov talenat za komunikaciju sa publikom donosi mu uspjeh u ulozi voditelja popularne emisije "In Melburn tonajt". To je bio samo uvod u njegovu bogatu glumačku karijeru u Australiji, tokom koje je snimio čak 42 epizode serije "Odjeljenje za ubistva". Pored toga, publika ga je gledala u stalnoj ulozi u sapunici "Belbird", kao i u serijama poput "Dikson of Dok Grin", "Tandara", "Čoper skvad" i "Kop šop".

Prestonov debi na velikom platnu desio se 1969. godine u filmu "Stouni", gdje je igrao uz Barbaru Buše i Ričarda Džekela. Svjetsku slavu, međutim, donosi mu saradnja sa rediteljem Džordžom Milerom u drugom dijelu sage o "Pobjesnelom Maksu", koji se danas smatra jednim od najboljih akcionih filmova svih vremena.

Nakon toga, Preston je tumačio naslovnu ulogu u naučnofantastičnom filmu "Metalstorm: Uništavanje Džereda-Sina". U seriji "Hot Pursuit" igrao je lika po imenu Alek Šo u osam epizoda, dijeleći kadar sa glumcima kao što su Keri Kin, Erik Pirpoint i Dina Meril.

Tokom osamdesetih i devedesetih godina, Majk Preston je postao prepoznatljivo lice sa malih ekrana kroz gostujuće uloge u više od deset popularnih američkih serija. Među njima su: "Ellen", "Scarecrow and Mrs. King", "Shadow Chasers", "Outlaws", "Superboy", "Alien Nation", Dark Justice", Highlander", "Steel", Law & Order".

Svoju posljednju ulogu ostvario je 2002. godine, kada je pozajmio glas u video-igri pod nazivom "The Getaway".

Majk Preston ostavio je neizbrisiv trag u svijetu zabave, a iza sebe je ostavio suprugu Džozi i dvije kćerke.

(Telegraf / MONDO)