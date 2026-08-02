Preminuo čuveni Salvatore iz "Sopranovih": Glumac Vinsent Pastore otišao u 80. godini

Vinsent Pastore, legendarni glumac iz serije 'Sopranovi', pronađen je mrtav u svom domu.

Izvor: Dennis Van Tine / Zuma Press / Profimedia

Zvijezda serije "Sopranovi" Vinsent Pastore pronađen je mrtav u 80. godini. Pristižu brojne poruke saučešća i počasti za voljenog glumca koji je oživeo kultni lik Salvatorea "Big Pussy".

Vinsent je tokom duge i bogate karijere odigrao niz likova mafijaša na filmu i televiziji. Prema izvorima, komšija ga je pronašao mrtvog 1. avgusta u njegovom domu u Bronksu. Izvještaji navode da se Vinsent nije javljao tri dana prije nego što je pronađen u subotu. Okolnosti njegove smrti se trenutno istražuju.

Pogledajte njegove fotografije:

Njegov menadžer Robert Aterman izjavio je u saopštenju:

"Imao sam privilegiju da zastupam Vinija više od 30 godina, mnogo prije nego što su ga 'Sopranovi' učinili poznatim širom svijeta. Svet će ga uvek pamtiti kao nezaboravnog 'Big Pussy', ali za nas koji smo ga poznavali, bio je mnogo više od toga."

"Vini je bio jedan od najdobrodušnijih i najvelikodušnijih ljudi koje sam ikada upoznao. Prema svima se ophodio sa toplinom i poštovanjem, i nikada nije odbio obožavaoca koji je želio fotografiju ili autogram."

Vinsentov menadžer je nastavio rekavši da je Pastore iskreno cenio ljude koji su ga podržavali i uvijek se trudio da se osjećaju cijenjeno:

"Volio je glumu. Bio je strastven u vezi sa svojim pozivom i uvijek je pružao podršku, poštovanje i velikodušnost mladim glumcima, odvajajući vrijeme da im ponudi savjet i pomoć kad god je mogao."

Aterman je napisao da je gubitak Pastorea za njega duboko ličan:

"Tokom više od tri decenije imao sam čast da pratim ne samo njegovu izuzetnu karijeru već i da vidim kakav je nevjerovatan čovjek bio. Nedostajaće mi njegovo prijateljstvo, njegova odanost, njegov humor i njegovo srce. Moje najdublje saučešće upućeno je njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i brojnim obožavaocima čije je živote dotakao. Iza sebe ostavlja nasljeđe koje prevazilazi njegove upečatljive uloge. Mnogo će nam nedostajati i nikada neće biti zaboravljen".

Ko je bio Vinsent Pastore?

Vinsent je rođen u Bronksu, u Njujorku, 14. jula 1946. godine. Borio se u Vijetnamskom ratu prije nego što je diplomirao dramske umjetnosti na Univerzitetu Pejs.

Vinsent je tokom devedesetih ostvario niz manjih uloga u filmovima kao što su "Dobri momci", "Karlitov put" i "Ljudi od poštovanja". Širu pažnju privukao je u filmu "Džerki bojs: Film" 1995. godine i HBO televizijskom filmu "Goti" sljedeće godine, gdje je glumio pored budućih kolega iz "Sopranovih" Tonija Sirika, Franka Vinsenta i Dominika Kjanesea.

Vinsent je postao opštepoznato ime u dramskoj seriji Dejvida Čejsa iz 1999. godine "Sopranovi", gdje je tumačio lik Big Pasija dugogodišnjeg najboljeg prijatelja i uterivača mafije Tonija Soprana, koga je igrao Džejms Gandolfini, koji postaje doušnik FBI-ja.

Njegov bogati glumački opus obuhvata i filmove "Plavooki Miki", "Priča o ajkuli", "Bilo jednom u Bruklinu" i "Revolver" Gaja Ričija. Vinsent se takođe pojavljivao u brojnim rijaliti emisijama, uključujući "Poznati šegrt", "Poznati porodični okršaj", "Ples sa zvezdama", "Šark tenk" i "Poznati na dijeti".

(MONDO)