Preminuo tvorac jedne od kultnih serija stare Juge: Obožavatelje potresla tužna vijest o smrti legende

Jugoslovenski i hrvatski reditelj Milivoj Puhlovski preminuo je u 79. godini

Izvor: prinscreen/youtube/ DraGoStat

Jugoslovenski i hrvatski reditelj Milivoj Puhlovski, najpoznatiji po seriji "Smogovci", umro je u 79. godini, objavilo je Društvo hrvatskih filmskih reditelja.

Njegovo najpoznatije djelo, serija "Smogovci", postala je kulturni fenomen. Snimana u nekoliko ciklusa od 1982. do 1996., prema scenariju Hrvoja Hitreca, serija o zgodama šestoro braće Vragec postala je sociološki dokument jednog vremena. Puhlovski je vješto spojio humor, dječiju naivnost i ozbiljne teme, stvarajući likove s kojima se publika poistovijetila. Likovi poput Nosonje i Pere postali su dio svake porodice. Uspjeh serije leži u sposobnosti Puhlovskog sposobnosti da duh zagrebačke periferije pretvori u univerzalnu priču o odrastanju.

Ipak, Puhlovski nije bio autor jednog hita, što je dokazao već 1984. režijom serije "Lažeš, Melita". Njegov interes za mlade bio je vidljiv i u igranoj produkciji. S Brunom Gamulinom je snimio film "Živi bili pa vidjeli" (1979.), priču o mladima koja mu je donijela nagradu za debi u Puli. Samostalno je nastavio istraživati omladinsku tematiku u filmu "S.P.U.K." (1983.), čiji naziv, "Sreća pojedinca, uspjeh kolektiva", ironično sažima duh tog vremena.

Karijeru je započeo znatno prije televizijske slave. Za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu bavio se amaterskim filmom i kritikom. Obrazovanje je zaokružio 1975. diplomom filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije postao i redovni profesor. Njegovi rani dokumentarci iz sedamdesetih, poput nagrađivanog "Moj prijatelj N.P." o životu glumca ili u SAD-u snimljenog "Prvi put na Divljem zapadu", pokazali su autora dubokog senzibiliteta za tjeskobu pojedinca.

U kasnijoj fazi karijere režirao je epizode popularnih telenovela poput "Ponosa Ratkajevih" i "Larinog izbora".

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana napustio nas je i Damir Šaban, čuveni Mazalo iz Smogovaca, prenosi Večernji.hr.

(Mondo.rs)